Ученые рассказали, почему одни люди подвергаются укусам комаров реже других

Специалисты опросили порядка 80 000 добровольцев, чтобы узнать, часто ли их кусают комары. Выяснилось, что на то, вкусен ли человек для комара, влияют не только такие факторы, как специфика в работе некоторых железах в теле, а также особенности иммунной системой, но также и то, как взаимодействует иммунная система комара с элементами пота. Ученым удалось выявить около 15 генов, которые влияют как на силу укусов, так и на их частоту.На текущий момент известно, что практически все особенности человека, в том числе пот, иммунная система, работа многих других желез, имеет влияние на выбор комаром “жертвы”. И, если результаты подтвердятся, даже если сделать человека менее привлекательным для комаров по некоторым из данных критериев, наличие остальных нивелирует этот эффект.