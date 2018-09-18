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Ученые: Сон на животе является самым опасным для здоровья человека

Ученые сообщили, что сон на животе является одним из самых опасных типов отдыха для организма. Причиной этому становится неправильное положение человеческого тела, из-за которого могут сдавливаться жизненно важные органы.

Ученые: Сон на животе является самым опасным для здоровья человека


Исследователи из США провели масштабный опыт, в ходе которого более чем 500 респондентам предложили на протяжении нескольких недель спать в разных позах. Представители первой группы должны были отдыхать исключительно на животе. Все остальные засыпали в произвольных позах.

Специалисты пришли к выводу, что сон на животе воздействует на работу сердца и пищеварительной системы. Кроме того, индивиды, которые предпочитают такую позу для отдыха, высыпаются значительно хуже, так как не могут правильно дышать.

Также ученые установили, что сон на животе имеет максимально негативное воздействие на детей. Из-за того, что их организмы продолжают развиваться, в ночное время подобные процессы происходят наиболее активно. При неправильном положении кровообращение ухудшается, что приводит к различным негативным последствиям.

 
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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 07:01
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