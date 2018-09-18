Ученые: Бытовая химия может стать причиной детского ожирения

Одним из последствий проблем в кишечнике может стать и избыточный вес. Особенно уязвим кишечник в детстве, когда организм еще слаб и не способен полноценно бороться с вредными веществами. Ученые исследовали более 700 малышей на предмет влияния некоторых компонентов распространенной бытовой химии на их кишечники. Результаты исследования показали, что в среднем масса детей в возрасте 3-х лет выше там, где чаще используется бытовая химия.По словам ученых, сокращение частоты использования бытовой химии вовсе не гарантирует снижение веса, или даже отмену его чрезмерного накопления. Однако применение более экологически чистых средств является на данный момент лучшим выходом. В таком случае вредоносные вещества не будут содержаться в доме в столь больших объемах и как результат не вызовут проблем с лишним весом и других заболеваний.