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KIA адаптировали новый седан Cerato для России

Компания по производству автомобилей KIA адаптировала новый седан Cerato для России. Специалисты проанализировали множество факторов о регионе, для которого производилась адаптация, в том числе особенности климата и дорог.

KIA адаптировали новый седан Cerato для России


Как сообщают источники, адаптированный Cerato будет оснащен специальным “Теплым пакетом”, включающим в себя подогрев зеркал заднего вида, а также механизма стеклоомывания. Передние сидения также будут подогреваться. Кроме того, в седане присутствует прибор для связи в экстренных ситуациях. С учетом особенностей российских дорог, клиренс автомобиля теперь составляет 150 мм. Седан продается в двух вариациях, с мотором объемом 2 литра (150 лс) и 1,6 литров (128 лс). Версия автомобиля с 2-х литровым мотором будет оснащена как с автоматической 6-ти ст. коробкой передач, в отличии от 1,6 литрового аналога, так и с мех. 6-ти ступенчатой коробкой передач.

Седан также претерпел значительные изменения в габаритах, стал шире на 20 мм, длина возросла на 80. Высота также возросла на 5 мм. Объем багажного отделения стал больше на 20 литров и, кроме того, инженеры, благодаря смещению кабины назад, добились снижения аэродинамического сопротивления автомобиля до 0,27.

 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 21:01
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