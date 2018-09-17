KIA адаптировали новый седан Cerato для России
Компания по производству автомобилей KIA адаптировала новый седан Cerato для России. Специалисты проанализировали множество факторов о регионе, для которого производилась адаптация, в том числе особенности климата и дорог.
Как сообщают источники, адаптированный Cerato будет оснащен специальным “Теплым пакетом”, включающим в себя подогрев зеркал заднего вида, а также механизма стеклоомывания. Передние сидения также будут подогреваться. Кроме того, в седане присутствует прибор для связи в экстренных ситуациях. С учетом особенностей российских дорог, клиренс автомобиля теперь составляет 150 мм. Седан продается в двух вариациях, с мотором объемом 2 литра (150 лс) и 1,6 литров (128 лс). Версия автомобиля с 2-х литровым мотором будет оснащена как с автоматической 6-ти ст. коробкой передач, в отличии от 1,6 литрового аналога, так и с мех. 6-ти ступенчатой коробкой передач.
Седан также претерпел значительные изменения в габаритах, стал шире на 20 мм, длина возросла на 80. Высота также возросла на 5 мм. Объем багажного отделения стал больше на 20 литров и, кроме того, инженеры, благодаря смещению кабины назад, добились снижения аэродинамического сопротивления автомобиля до 0,27.
Как сообщают источники, адаптированный Cerato будет оснащен специальным “Теплым пакетом”, включающим в себя подогрев зеркал заднего вида, а также механизма стеклоомывания. Передние сидения также будут подогреваться. Кроме того, в седане присутствует прибор для связи в экстренных ситуациях. С учетом особенностей российских дорог, клиренс автомобиля теперь составляет 150 мм. Седан продается в двух вариациях, с мотором объемом 2 литра (150 лс) и 1,6 литров (128 лс). Версия автомобиля с 2-х литровым мотором будет оснащена как с автоматической 6-ти ст. коробкой передач, в отличии от 1,6 литрового аналога, так и с мех. 6-ти ступенчатой коробкой передач.
Седан также претерпел значительные изменения в габаритах, стал шире на 20 мм, длина возросла на 80. Высота также возросла на 5 мм. Объем багажного отделения стал больше на 20 литров и, кроме того, инженеры, благодаря смещению кабины назад, добились снижения аэродинамического сопротивления автомобиля до 0,27.
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 21:01