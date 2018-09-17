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В Сан-Бернардино зафиксировано два НЛО на фоне Солнца

На фоне Солнца жители города Сан-Бернардино американского штата Калифорния зафиксировали два НЛО. Очевидцы опубликовали видеоролик в социальных сетях.

В Сан-Бернардино зафиксировано два НЛО на фоне Солнца


В свою очередь американские исследователи не сомневаются в том, что пришельцы решили атаковать Землю. Свидетели события заметили корабли инопланетян в дневное время, однако из-за яркого свечения они не смогли их внимательно рассмотреть. При этом НЛО не собирались скрываться от людских глаз, два летающих объекта отлично просматривались с разных частей города.



Уфологи, после ознакомления с сюжетом, подняли тему о конце света, подчёркивая, что Пентагон и NASA должны принять какие-то меры по обеспечению безопасности населения на Земле. Опубликованным в Сети видеороликом, также заинтересовались сотрудники организации по исследованию НЛО Mufon, они приняли решение о проведении личного расследования

 
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В мире
Добавил: Алина Сегодня, 08:23
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