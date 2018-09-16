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Учёные озвучили десять продуктов для омоложения

Исследователи назвали десять продуктов для омоложения человеческого организма. По словам учёных, апельсины помогают сохранить здоровое сердце.

Учёные озвучили десять продуктов для омоложения


Данные фрукты богаты на антиоксиданты, уменьшающие риск сердечных болезней, очищают артерии. Апельсины способствуют снижению поглощения холестерина совместно с вредной пищей. В день рекомендуется употреблять 1-2 цитрусовых. Кожу могут сделать светлее помидоры. Они богаты на антиоксиданты, увеличивающие защиту от ультрафиолета, помогающие восстановиться поврежденным клеткам. В данных овощах имеется ликопен, замедляющий возрастные изменения кожи. Всегда быть энергичным поможет миндаль. Витамин Е помогает сохранить физическую активность. Большое количество антиоксидантов увеличивает выносливость. Кости укрепляет оливковое масло. Оно повышает уровень остеокальцина, являющегося маркером сильных, а также здоровых костей.

Мышцы становятся эластичными благодаря бананам. Они богатые на калий, за счёт чего сохранят мышечную массу. Бананы не дают мышцам истощаться. Черника помогает мозгу оставаться дольше «молодым». Данные ягоды защищают мозг человека от окислительного стресса, увеличивают скорость мышления, основательно улучшают восприятие информации. Чеснок помогает сохранить здоровые сосуды. Содержащийся в продукте аллицин интенсивно уменьшает в организме уровень «плохого» холестерина. Чеснок снижает отложения на стенках артерий.

Пищеварение улучшают яблоки. Данные фрукты насыщенны пектином, стимулирующим пищеварение, избавляющим от токсинов и шлаков. Молодость дарит сердцу фасоль. Она богата на клетчатку и витамин В 9, обеспечивая профилактику диабета, а также повышенного уровня сахара. Здоровое зрение сохранит листовая капуста. В этом овоще имеется лютеин замедляющий процесс старения сетчатки глаза, оберегая её от повреждений.

 
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Общество / Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:22
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