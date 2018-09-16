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Уфологи: "Спящий" марсоход захватили инопланетяне

Накануне уфологи заявили, что марсоход Opportunity, находящийся в «спящем» состоянии, захватили существа инопланетного происхождения. Они считают, что инопланетяне обнаружили незнакомый аппарат и почувствовали угрозу со стороны землян.

Уфологи: "Спящий" марсоход захватили инопланетяне


В 2014 году в рамках проекта Mars Exploration Rover на Красную планету был отправлен марсоход Opportunity, в течение нескольких лет аппарат выполнял свою миссию, передавая на Землю информацию о Марсе. Однако в середине текущего года связь с марсоходом частично была утеряна. Согласно официальной версии, аппарат попал в кратер Игл, расположенный на плато Меридиана, где его настиг сильный пылевой ураган. В результате чего некоторые солнечные батареи марсохода потеряли возможность заряжаться, поэтому он перешёл в «спящий» режим.

Однако уфологи считают, что Opportunity был захвачен инопланетянами, которые посчитали его опасным свидетелем, передававшим много информации на Землю. В итоге гуманоиды блокировали работу марсохода, чтобы он не передавал новые данные. При этом всю информацию об инопланетных существах сотрудники космического агентства NASA скрывают, чтобы не шокировать землян.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 14:58
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