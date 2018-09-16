Уфологи: "Спящий" марсоход захватили инопланетяне

В 2014 году в рамках проекта Mars Exploration Rover на Красную планету был отправлен марсоход Opportunity, в течение нескольких лет аппарат выполнял свою миссию, передавая на Землю информацию о Марсе. Однако в середине текущего года связь с марсоходом частично была утеряна. Согласно официальной версии, аппарат попал в кратер Игл, расположенный на плато Меридиана, где его настиг сильный пылевой ураган. В результате чего некоторые солнечные батареи марсохода потеряли возможность заряжаться, поэтому он перешёл в «спящий» режим.Однако уфологи считают, что Opportunity был захвачен инопланетянами, которые посчитали его опасным свидетелем, передававшим много информации на Землю. В итоге гуманоиды блокировали работу марсохода, чтобы он не передавал новые данные. При этом всю информацию об инопланетных существах сотрудники космического агентства NASA скрывают, чтобы не шокировать землян.