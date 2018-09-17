В Испании на продажу выставили уникальное авто Sbarro Espace GT1

Sbarro хорошо поработала над внешним видом авто. Принадлежащий CLK GTR 6.9-литровый V12 заменили на 7.4-литровый V8. Он на задние колёса подаёт 450 лошадиных сил. Мотор работает в паре с пятиступенчатой секвентальной коробкой передач. Суперкар весит 1 350 килограмм. Авто способно разогнаться до первой сотни за 4.9 секунды. Максимальная скорость транспортного средства достигает 325 км/час.Sbarro Espace GT1 был показан компанией в Женеве ещё в 1999 году. Через двадцать лет Magna Supercars из Испании выставила на продажу данное авто с общим пробегом 1 410 км. Пока цена суперкара держится в секрете. Однако можно однозначно утверждать, что авто будут продавать не дёшево.