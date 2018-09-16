NASA собирается построить на Луне ядерный реактор

Устройство, которое в настоящее время находится в разработке, получило название Kilopower. Оно будет работать на основе расщепления атомов урана-235. Ученые из NASA отмечают, что примерно за 50 лет реактор будет полностью адаптирован под работу на Луне. В проекте также приму участие специалисты Министерства энергетики США, которые планируют инвестировать с него бюджетные средства.Ученые также собираются провести тестирования реактора на Земле, но для этого потребуется специальная пустынная локация. Сведения о начале реализации проекта и точных сроках его запуска пока не были обнародованы.