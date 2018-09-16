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NASA собирается построить на Луне ядерный реактор
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NASA собирается построить на Луне ядерный реактор

NASA намерены разработать и построить ядерный реактор на Луне. По словам специалистов, для возведения всех сооружений и транспортировки материалов придется потратить более 50 лет.

NASA собирается построить на Луне ядерный реактор


Устройство, которое в настоящее время находится в разработке, получило название Kilopower. Оно будет работать на основе расщепления атомов урана-235. Ученые из NASA отмечают, что примерно за 50 лет реактор будет полностью адаптирован под работу на Луне. В проекте также приму участие специалисты Министерства энергетики США, которые планируют инвестировать с него бюджетные средства.

Ученые также собираются провести тестирования реактора на Земле, но для этого потребуется специальная пустынная локация. Сведения о начале реализации проекта и точных сроках его запуска пока не были обнародованы.

 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:18
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