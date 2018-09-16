АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Парижский автосалон-2018: Чего стоит ждать от масштабного автомобильного события
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

Ученые: Красная капуста предотвращает риск развития болезни Альцгеймера

Ученые Османского университета в Индии заявили, что предотвращает риск развития болезни Альцгеймера употребление в пищу красной капусты. Издание Natural News опубликовало результаты научной работы.

Ученые: Красная капуста предотвращает риск развития болезни Альцгеймера


Эксперты оценили в научной работе антиоксидантные свойства различных экстрактов данного продукта. Группа исследователей засушила красную капусту, а в последующем экстрагировала с растворителями, включающими воду, метанол, н-гексан, этилацетат и дихлорметан. Далее, полученным вытяжкам провели фитохимический скрининг.

Как показали результаты, у вех экстрактов обнаружены высокие антиокислительные свойства. При этом самым мощным оказался экстракт метанола. На основании анализов, учеными сделан вывод, что свойства красной капусты способствую предотвращению болезни Альцгеймера, благодаря мощным антиоксидантным и антихолинэстеразным свойствам.

Отмечаются и многие другие свойства краснокочанной капусты, которые благоприятны для здоровья человека. Полезен овощ при похудении, благодаря низкой калорийности и клетчатке, заполняющей желудок и защищающей от переедания. Необходимо помнить и о витамине С, содержащемся в красной капусте. Он стимулирует производство белых кровяных клеток, убивающих микробы, укрепляя тем самым иммунную систему.

Богата красная капуста на содержание экстрактов антоцианов, предотвращающих воспаления суставов. Особая роль отводится профилактике раковых заболеваний. Содержащиеся в капусте антиоксиданты, представленные антоцианами и индолами, сопротивляются в организме свободным радикалам, провоцирующими многие болезни.

Также, краснокочанная капуста полезна при лечении язв, предотвращает старение кожи, способствует укреплению костей и поддерживает здоровье глаз.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 06:01
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные нашли третий пропавший континент в Британии
Очевидец рассказал о необычной находке в закрытой
Анна Седокова рассказала о позорном увольнении с
Ученые: Красная капуста предотвращает риск
Браслет Xiaomi Mi Band 3 получил функцию
Mercedes-Benz тестирует автоматическую парковку
Эвелина Блёданс показала редкое фото со старшим
Google Chrome будет использовать отпечатки
Ученые: Склонность к частым депрессиям вызывает
Эксперты назвали ТОП-5 автомобилей для
«Избавление»: Звезда «Ворониных» обрадовалась
Геймерский смартфон Razer Phone 2 покажут 10
Ученые: Дети могут наследовать ген ожирения от
Татьяна Навка показала, как ее дочь учит
Land Rover и Hulu разрабатывают новую модель для
Обнажённая Наташа Королёва решила попробовать
Huawei готовит новый безрамочный смартфон с
Ученые: Стерильная чистота представляет угрозу
Ученые: Гравитационные волны не подтвердили
Стали известны характеристики Lada 4&#215;4
Мария Кожевникова похвасталась стройной фигурой
В России появится новый смартфон Nokia 5.1 Plus
Ученые назвали «ядерные макароны» самым прочным
Ольга Серябкина не смогла попасть в Лондон на
Lamborghini Urus показал себя в дрэг-рейсинге
Ученые: Стереотипы влияют на взаимоотношения людей
Ольга Бузова шокировала пользователей Instagram
Фанаты не поверили рассказам Билана про его
Смартфон Xiaomi Mi 8 Youth показали на тизерном
В Huawei рассказали об "убийстве" компьютеров
Просмотреть все новости