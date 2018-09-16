Ученые: Красная капуста предотвращает риск развития болезни Альцгеймера

Эксперты оценили в научной работе антиоксидантные свойства различных экстрактов данного продукта. Группа исследователей засушила красную капусту, а в последующем экстрагировала с растворителями, включающими воду, метанол, н-гексан, этилацетат и дихлорметан. Далее, полученным вытяжкам провели фитохимический скрининг.Как показали результаты, у вех экстрактов обнаружены высокие антиокислительные свойства. При этом самым мощным оказался экстракт метанола. На основании анализов, учеными сделан вывод, что свойства красной капусты способствую предотвращению болезни Альцгеймера, благодаря мощным антиоксидантным и антихолинэстеразным свойствам.Отмечаются и многие другие свойства краснокочанной капусты, которые благоприятны для здоровья человека. Полезен овощ при похудении, благодаря низкой калорийности и клетчатке, заполняющей желудок и защищающей от переедания. Необходимо помнить и о витамине С, содержащемся в красной капусте. Он стимулирует производство белых кровяных клеток, убивающих микробы, укрепляя тем самым иммунную систему.Богата красная капуста на содержание экстрактов антоцианов, предотвращающих воспаления суставов. Особая роль отводится профилактике раковых заболеваний. Содержащиеся в капусте антиоксиданты, представленные антоцианами и индолами, сопротивляются в организме свободным радикалам, провоцирующими многие болезни.Также, краснокочанная капуста полезна при лечении язв, предотвращает старение кожи, способствует укреплению костей и поддерживает здоровье глаз.