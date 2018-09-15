Ученые обнаружили в структуре растений существование аналога нервной системы

Новое изобретение позволило отследить уровни изменения кальция в составе растений, при нахождении их в самых разных условиях. В процессе экспериментов ученые обнаружили новый сценарий жизни растений. При срезании одного листика, уровень кальция у него сразу же изменился, при этом формируя особый сигнал, который передавался по всему растению от срезанной части. Через определенное время, такой же сигнал, только от корня растения, получали и остальные листья. На основании этого установлены связи в структуре растения, части которой могут «общаться» друг с другом.Обнаруженный процесс напоминает сигналы опасности в животном мире, где предупреждения передаются определенными сигналами или криками. Ученые намерены более тщательно исследовать подобное поведение растений, с целью научиться в последующем управлять им.