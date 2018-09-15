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Ученые обнаружили в структуре растений существование аналога нервной системы

Группа японских и американских ученых, в ходе проведения исследований для статьи о травянистом растении Резуховидке, разработали флуоресцентное вещество, которое имеет особую чувствительность к содержанию кальция. Данный состав получил название - молекулярный сенсор, открыт он был случайно, а так же дал повод утверждать, что у растений есть нервная система.

Ученые обнаружили в структуре растений существование аналога нервной системы


Новое изобретение позволило отследить уровни изменения кальция в составе растений, при нахождении их в самых разных условиях. В процессе экспериментов ученые обнаружили новый сценарий жизни растений. При срезании одного листика, уровень кальция у него сразу же изменился, при этом формируя особый сигнал, который передавался по всему растению от срезанной части. Через определенное время, такой же сигнал, только от корня растения, получали и остальные листья. На основании этого установлены связи в структуре растения, части которой могут «общаться» друг с другом.

Обнаруженный процесс напоминает сигналы опасности в животном мире, где предупреждения передаются определенными сигналами или криками. Ученые намерены более тщательно исследовать подобное поведение растений, с целью научиться в последующем управлять им.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 11:14
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