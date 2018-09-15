Ученые: Ради сохранения экосистемы Земли половина планеты должна стать заповедником

На сегодня 14,7% суши и 3,6% Мирового океана носят статус природоохранных зон. В 2010 году страны ООН приняли Нагойский протокол, по которому охранять планируется 17% суши и 10% Мирового океана. Ученые из США и Китая считают, эти цифры должны быть намного больше. Они уверены, что к 2030 году заповедной зоной должна стать треть Земли, а к 2050 ее половина. Авторы уверены - эта мера необходима, чтобы сохранить экосистему на Земле или к 2050 году планета столкнется с массовым вымиранием диких животных.Авторы статьи предлагают на следующей Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии, установить цель на ближайшие 10 лет, а именно сделать 30% Земли заповедником. Ученые уверяют, что очень важно правильно определить зоны, которые нуждаются в охране.