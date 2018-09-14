Археологи: Майя создали торговую сеть для продажи диких животных

Научные сотрудники Университета Джорджа Мейсона в Виргинии обнаружили в захоронениях высокопоставленных представителей цивилизации множество останков крокодилов, оленей пум и ягуаров, привозившиеся из различных мест. Археологи провели анализ соотношения химвеществ и выяснили, что рацион животных состоял, главным образом, из кукурузы, специально выращиваемой индейцами майя.Это указывает на то, что представителей фауны намеренно откармливали, а затем поставляли в различные части страны. Возможно, у майя имелась даже целая торговая сеть по продаже диких животных, предположили исследователи.