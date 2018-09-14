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Археологи: Майя создали торговую сеть для продажи диких животных

Археологи сообщили, что индейцы майя, которые жили на территории нынешнего Гондураса в V-IX веках, построили целую торговую сеть по реализации диких животных. Их использовали в жертвоприношениях и как источник пищи и шкур.

Археологи: Майя создали торговую сеть для продажи диких животных


Научные сотрудники Университета Джорджа Мейсона в Виргинии обнаружили в захоронениях высокопоставленных представителей цивилизации множество останков крокодилов, оленей пум и ягуаров, привозившиеся из различных мест. Археологи провели анализ соотношения химвеществ и выяснили, что рацион животных состоял, главным образом, из кукурузы, специально выращиваемой индейцами майя.

Это указывает на то, что представителей фауны намеренно откармливали, а затем поставляли в различные части страны. Возможно, у майя имелась даже целая торговая сеть по продаже диких животных, предположили исследователи.

 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:21
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