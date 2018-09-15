АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-3 лучших фаблетов 2018 года
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

Планета не выдержит: Программа предсказала конец света в 2040 году

Научными сотрудниками Массачусетского технологического института разработана компьютерная программа, предсказывающая конец света. Актуальный прогноз данного ПО – закат цивилизации настанет ровно в 2040 году.

Планета не выдержит: Программа предсказала конец света в 2040 году


Работа над созданием компьютерной программы под названием Word One велась с середины прошлого столетия, и сейчас учёные готовы представить первые результаты. Система отслеживала развитие технологий и то, какое влияние они оказывают на планету. «Вердикт» Word One – конец света настанет в 2040 году, и не от нашествия неких «инопланетных существ», а непосредственно от рук самого человека, от его бездумной деятельности, загрязняющей окружающую среду и уничтожающей всё животе вокруг.

Прогноз компьютерной программы даёт надежду на то, что если человечество изменит свой образ жизни, то сумеет избежать самоуничтожения.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука / Главные новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 07:01
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Volkswagen готовит к премьере обновленный
Составлен ТОП-3 лучших фаблетов 2018 года
Петр Порошенко сделал заявление об успешной
Зонд Cassini заснял новый странный феномен
Многодетный отец Иван Охлобыстин заработал на дом
Компания Huawei представила удешевленную версию
Ученые: Ради сохранения экосистемы Земли половина
Беременная Регина Тодоренко рассказала о свадьбе
Планета не выдержит: Программа предсказала конец
Эксперты нашли способ взломать любой компьютер
Поклонники раскритиковали располневшего Игоря
Названа опасность возникающей после еды усталости
В Сети появилось авто Chevrolet SSR из «ночных
Apple открыла предзаказ на "умные" часы Watch
После сьемок нашумевшего клипа Александр Гудков
Появилось первое изображение кроссовера Aston
Эксперт рассказал, как диагностировать
Новые устройства OPPO были сертифицированы TENAA
Таролог прокомментировала слухи о романе Сергея
Назван ТОП-10 самых распространенных японских
Ученые: Авокадо защищает организм от сахарного
Dodge Challenger и BMW M5 сравнили в гонке
YouTube запустил функцию родительского контроля
Вышла спортивная версия Toyota Yaris GR
Старшая дочь Веры Брежневой сразила фигурой в
Skoda Kodiaq RS оснастят силовым агрегатом на 240
В созвездии Водолея ученые нашли конкурента
«Гениально!»: 10-летняя дочь Алсу исполнила
Эксперты назвали смартфоны 2018 года с лучшими
Тюнингованный Mercedes-AMG S63 Cabrio по мощности
Просмотреть все новости