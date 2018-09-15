Планета не выдержит: Программа предсказала конец света в 2040 году

Работа над созданием компьютерной программы под названием Word One велась с середины прошлого столетия, и сейчас учёные готовы представить первые результаты. Система отслеживала развитие технологий и то, какое влияние они оказывают на планету. «Вердикт» Word One – конец света настанет в 2040 году, и не от нашествия неких «инопланетных существ», а непосредственно от рук самого человека, от его бездумной деятельности, загрязняющей окружающую среду и уничтожающей всё животе вокруг.Прогноз компьютерной программы даёт надежду на то, что если человечество изменит свой образ жизни, то сумеет избежать самоуничтожения.