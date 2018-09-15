Планета не выдержит: Программа предсказала конец света в 2040 году
Научными сотрудниками Массачусетского технологического института разработана компьютерная программа, предсказывающая конец света. Актуальный прогноз данного ПО – закат цивилизации настанет ровно в 2040 году.
Работа над созданием компьютерной программы под названием Word One велась с середины прошлого столетия, и сейчас учёные готовы представить первые результаты. Система отслеживала развитие технологий и то, какое влияние они оказывают на планету. «Вердикт» Word One – конец света настанет в 2040 году, и не от нашествия неких «инопланетных существ», а непосредственно от рук самого человека, от его бездумной деятельности, загрязняющей окружающую среду и уничтожающей всё животе вокруг.
Прогноз компьютерной программы даёт надежду на то, что если человечество изменит свой образ жизни, то сумеет избежать самоуничтожения.
Работа над созданием компьютерной программы под названием Word One велась с середины прошлого столетия, и сейчас учёные готовы представить первые результаты. Система отслеживала развитие технологий и то, какое влияние они оказывают на планету. «Вердикт» Word One – конец света настанет в 2040 году, и не от нашествия неких «инопланетных существ», а непосредственно от рук самого человека, от его бездумной деятельности, загрязняющей окружающую среду и уничтожающей всё животе вокруг.
Прогноз компьютерной программы даёт надежду на то, что если человечество изменит свой образ жизни, то сумеет избежать самоуничтожения.
Наука / Главные новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 07:01