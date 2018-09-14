Уфолог нашел на снимках Марса антикварную вазу

Блогер подчеркивает, что им были найдены интересные объекты на Марсе. Часть из них он ассоциировал с лицами пришельцев. При этом у него нет никаких сомнений, на этой планете существовали рукотворные строения. Особое внимание привлек камень, который напомнил уфологу вазу.Объект сравнили с древней амфорой, поднятой со дна океана., - указывает в сообщении уфолог.