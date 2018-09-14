Уфолог нашел на снимках Марса антикварную вазу
Уфолог сообщил, что на снимках Марса была найдена антикварная бутылка. Скотт Уоринг подчеркивает, что присутствие многочисленных артефактов подтверждает гипотезы о существовавшей на Красной планете жизни.
Блогер подчеркивает, что им были найдены интересные объекты на Марсе. Часть из них он ассоциировал с лицами пришельцев. При этом у него нет никаких сомнений, на этой планете существовали рукотворные строения. Особое внимание привлек камень, который напомнил уфологу вазу.
Объект сравнили с древней амфорой, поднятой со дна океана.
«В таких хранилось оливковое масло. Она кажется пустой и лежит с наклоном вверх. Сравните вазу с римскими и древнегреческими сосудами, обнаруженными археологами на Земле», - указывает в сообщении уфолог.
Блогер подчеркивает, что им были найдены интересные объекты на Марсе. Часть из них он ассоциировал с лицами пришельцев. При этом у него нет никаких сомнений, на этой планете существовали рукотворные строения. Особое внимание привлек камень, который напомнил уфологу вазу.
Объект сравнили с древней амфорой, поднятой со дна океана.
«В таких хранилось оливковое масло. Она кажется пустой и лежит с наклоном вверх. Сравните вазу с римскими и древнегреческими сосудами, обнаруженными археологами на Земле», - указывает в сообщении уфолог.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:06