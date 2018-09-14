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Ученые: Зубная паста может помочь при борьбе с опасными заболеваниями

Ученые выяснили, что в борьбе с проявлениями наследственных заболеваний поможет обычная зубная паста. Как оказалось, защита от нескольких опасных заболеваний идет всего от одного соединения, добавляемого в зубную пасту, мыло и некоторые другие очищающие гигиенические изделия.

Ученые: Зубная паста может помочь при борьбе с опасными заболеваниями


Многие знают, что для здоровья человека вредна бытовая химия. Навредить может обычное мыло, а зубная паста известна как способ продажи и переработки ненужных химикатов. Но ученых сделали другой вывод, как оказалось, указанные соединения обладают не только полезными, но и целебными свойствами. В зубной пасте присутствует триклозан, который в сочетании с антибиотиком тобрамицином, оказывает противогрибковый и антибактериальный эффект.

Данными соединениями можно убить до 99,9% биопленок, служащих защитой бактерим Pseudomonas aeruginosa. Эти бактерии заполняют легкие при кистозном фиброзе (муковисцидозе). У данного заболевания наследственный характер, при котором поражаются органы дыхания и железы внешней секреции. В данном случае и оказывается эффективным триклозан в сочетании с другими соединениями, которые уничтожают биопленки, способствующие развитию среды обитания бактерий.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 10:34
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