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Алексей Купин должен бросить Майю Донцову и строить отношения с Алианой Устиненко

Последние несколько дней на ряду с проблемами в семействе Рапунцелей на телепроекте «Дом-2» активно обсуждается тема общения Алексея Купина и Алианы Устиненко. Оказалось, что ребята давно ведут переписку в социальных сетях, причем такого характера, который Майя Донцова считает неприемлемым.

Стоит отметить, что многие зрители реалити-шоу не любят нынешнюю девушку Леши, а потому считают, что она получает по заслугам, ведь на протяжении долгого времени вместе со своей мамой «тюкала» парня за каждый неверный шаг и унижала его.

Алексей Купин должен бросить Майю Донцову и строить отношения с Алианой Устиненко

Однако теперь Купин стал уверенным в себе молодым человеком и имеет возможность переметнуться к более достойной представительнице прекрасного пола, которая будет его уважать, ценить и любить, а не перечить и во всем слушать свою маму, как это делает Донцова.

По мнению большинства поклонников телестройки, Леша должен отказаться от отношений с Донцовой, пока их не связывают узы брака и присмотреться к Алиане. Несмотря на то, что у нее есть уже довольно взрослый ребенок, выглядит она намного лучше Майи, да и опыта в семейной жизни у нее хоть отбавляй.

Стоит отметить, что сама Устиненко хоть и заявляет, что женатый или почти женатый мужчина для нее табу, но не отрицает, что если бы не было б Донцовой, то она обязательно обратила внимание на такого парня, как Леша.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:40
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