От экс-участницы «Дома-2» Виктории Романец отвернулись друзья

«Недавно Виктория с Антоном уезжали в Липецк. Там Романец изрядно напилась, стала нелестно высказаться в мой адрес, назвала Даниэля «выродком», «дауном», сказала, чтобы он больше не ступал на порог их дома. Бывший муж сам рассказал мне об этом. Честно говоря, я была в шоке, ведь я не лезу в их жизнь, у меня у самой все хорошо в этом плане. Меня бы не трогали ее высказывания, но ведь дело касается ребенка, и я не намерена молчать», - рассказала журналистам бывшая участница «Дома-2», а по совместительству и экс-супруга Антона Гусева.

«Ударил ее об подлокотник. С нами ехала семейная пара, все это видели и слышали. Я никогда не хотел от нее детей. И она это всегда знала», - признался Антон Гусев бывшей супруге Евгении Феофилактовой, а чуть позже добавил, что намерен и вовсе развестись с Викторией Романец.

«Всегда найдется козел, который придумает про тебя какую-нибудь гадость», - написала бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» в личном микроблоге.

«Неважно кто твой друг или не друг, но я всегда буду на стороне жен, матерей и их детей. Нельзя вливаться в доверие к людям, набиваться в подруги, а потом ложиться в койку к ее мужу. Мне очень жаль Женю, которой пришлось все это пройти и самостоятельно воспитывать ребенка без какой-либо финансовой и моральной помощи. Никому этого не пожелаю. Поэтому все очень просто - я всегда за семью и честность. А что касается Романец, так с ней мы были подругами по шоу «ДОМ-2», не более», - заявила журналистам «СтарХита» бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Элла Суханова.

«После того, как нам поставили штамп о разводе, мне этот человек стал неинтересен. Одно могу сказать точно: я не пожелала бы женщине мужчину, который обсуждает ее в негативном плане с бывшей супругой. Это ужасно, это такое унижение! Может быть, когда-нибудь Антон одумается и поймет свои ошибки. После всего, что произошло я счастлива, что Бог отвел его от меня. Что я испытываю сейчас к Виктории? Ничего, кроме жалости», - призналась репортерам экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2».

«Обязательно поделюсь с вами своим счастьем, но сделаю это после свадьбы. А пока скажу так: я несвободна, у меня все хорошо, а мой сын не обделен мужским вниманием», - заявила Евгения Феофилактова.

По всей видимости, идиллии в звездном семействе бывших участников прославленной телестройки «Дом-2» Виктории Романец и Антона Гусева не суждено было долго продлиться.После того, как в Сеть попала скандальная переписка Гусева с бывшей супругой Евгенией Феофилактовой, в которой 29-летний молодой человек признается, что его нынешняя жена попросту не разрешает ему видеться и тем более приводить в их дом своего единственного наследника, парочка в очередной раз отписалась друг от друга в популярной социальной сети Instagram.По словам Евгении Феофилактовой, Виктория Романец начала в нетрезвом состоянии вовсю оскорблять пятилетнего Даниэля.Также Евгения сообщила репортерам, что после того, как Виктория Романец оскорбила Даниэля, ее бывший супруг не смог сдержать своих эмоций и набросился на нынешнюю жену.И несмотря на то, что сама Виктория у себя на страничке в социальной сети Instagram по-прежнему продолжает ограничиваться только намеками, хрупкий мир в звездном семействе Гусевых-Романец все-таки пошатнулся.Как бы там ни было, но в эту скандальную историю на данный момент верит не только огромнейшее количество интернет-пользователей, но и даже близкая подруга Виктории Романец – Элла Суханова.Относительно отношений в семействе своего бывшего супруга Антона Гусева высказалась и его экс-жена Евгения Феофилактова.По словам Евгении Феофилактовой, на сегодняшний день она не понаслышке знает о том, что все, что не делается, все делается к лучшему. После предательства и измен своего бывшего супруга Антона Гусева обворожительной блондинке все-таки удалось отыскать в себе силы жить дальше. Недавно бывшая участница «Дома-2» повстречала новую любовь, о которой на данный момент предпочитает говорить очень сдержанно и мало.