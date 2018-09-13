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Друзья Виктории Романец встали на сторону Евгении Феофилактовой в разгоревшемся скандале

Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что участники телепроекта «Дом-2» Антон Гусев и Виктория Романец разводятся. Причем сообщил об этом никто иной, как бывшая супруга молодого человека – Евгения Фелофилактова.

Друзья Виктории Романец встали на сторону Евгении Феофилактовой в разгоревшемся скандале

Вчера Вика прокомментировала слова Жени сообщив, что у нее начался климакс, поэтому ей нечем больше заниматься, кроме как обсуждать ее семью. Слухи о разводе она опровергла, подчеркнув, что у нее с мужем все хорошо.

Друзья Виктории Романец встали на сторону Евгении Феофилактовой в разгоревшемся скандале

Однако Феофилактова не стала молчать и опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram скриншоты переписки с Антоном, в которых тот решительно пишет, что будет разводиться.

Друзья Виктории Романец встали на сторону Евгении Феофилактовой в разгоревшемся скандале

Кроме того, Женя мягко попросила Романец оставить ее и Даниэля, которого она назвала «дауном» и «выродком», в покое и заниматься своей семьей, ведь Гусев при малейшей ссоре пишет и жалуется ей, а не кому-нибудь другому.

Стоит отметить, что звезду телестройки неожиданно поддержали бывшие друзья и подруги Вики – Александра Артемова, Евгений Кузин и даже Елла Суханова. В комментариях посту они написали, что полностью согласны с Женей и шокированы поведением Романец и Гусева.

Пока непонятно, как Вика отреагировала на подобное положение вещей, однако, по мнению пользователей Сети, это полное фиаско.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:06
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