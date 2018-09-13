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Лиза Боярская ждет второго ребенка и уходит в декрет

Актриса и заслуженная артистка России Елизавета Боярская беременна во второй раз. В октябре она намерена уйти в декрет уже в следующем месяц.

Лиза Боярская ждет второго ребенка и уходит в декрет


Руководство Малого Петербургского театр подтвердило данную информацию. Супруг актрисы Максим Матвеев, который играет в Московском художественном театре, также собирается сделать перерыв в своей деятельности, скорее всего, для того чтобы быть чаще с женой, так как пара трудится в разных городах. Напомним, что звездная чета уже воспитывает шестилетнего мальчика Андрея.

Беременность Боярской не единственная радость в семье - ее супругу было присвоено звание Заслуженный Артист Российской Федерации. Этой радостью актриса поделилась с подписчиками в своем Instagram.

 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 23:00
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