Лиза Боярская ждет второго ребенка и уходит в декрет

Руководство Малого Петербургского театр подтвердило данную информацию. Супруг актрисы Максим Матвеев, который играет в Московском художественном театре, также собирается сделать перерыв в своей деятельности, скорее всего, для того чтобы быть чаще с женой, так как пара трудится в разных городах. Напомним, что звездная чета уже воспитывает шестилетнего мальчика Андрея.Беременность Боярской не единственная радость в семье - ее супругу было присвоено звание Заслуженный Артист Российской Федерации. Этой радостью актриса поделилась с подписчиками в своем Instagram.