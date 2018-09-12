Ольга Бузова вернула на телепроект «Дом-2» Захара Саленко

«Самая хорошая новость за сегодня:) ЗАХАР ВЕРНУЛСЯ!», «Ура! Я рада что ты вернулся! Вспоминала когда ты был на проекте и было грустно без тебя. И вот ты тут ураа!!! Желаю найти тут тебе свою любовь», «Наконец-то, это произошло, ты вернулся на проект, хоть смотреть приятно станет», «Всегда приятно было смотреть на Захара», - писали они в социальных сетях.

Но оказалось, что далеко не все согласны с выбором коллектива. В частности, Ольга Бузова считает, что парня отправили домой несправедливо, ведь если ему не удалось определиться со спутницей за неделю, не значит, что это его вина. Поэтому, во время шоу «Бородина против Бузовой» на правах ведущей Оля в четвертый раз вернула Захара на реалити-шоу, дав ему еще один шанс на обустройство своей личной жизни.Стоит отметить, что многие зрители согласились с теледивой. По их мнению, таких умных и интересных парней как Саленко на проекте очень не хватает, поэтому они рады, что снова смогут наблюдать за ним с экранов своих телевизоров.