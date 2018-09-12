Учёные: Хоббиты вымерли вследствие извержения вулкана

Научная команда, которая состоит из восьми исследователей из различных университетов Канады, Норвегии, США, Индонезии, Австралии сделала ряд своих выводов после изучения древних найденных останков Homo floresiensis. Они были обнаружены на территории известняковой пещеры Лян Буа. Учёными был сделан вывод, что маленькие древние люди, рост которых составлял не более одного метра, вымерли ещё 46 000 лет назад. Между тем исследователи называют Homo floresiensis хоббитами.Имеется предположение, что хоббиты обитали на индонезийском острове Флорес. После сильного извержения вулкана часть маленьких древних людей скончались сразу. Выжившие хоббиты вскоре погибли вследствие смены условий на территории острова, а также нехватки пищи. Научные деятели продолжат изучать роль изменения климата, а также вулканической активности, для лучшего понимания жизни хоббитов.