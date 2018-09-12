От Вашингтона до Крыма: Самые необычные встречи с НЛО

Недавно в Крыму произошла настоящая экологическая катастрофа в виде выхода из берегов пруда на местном химическом заводе «Титан». Работникам МЧС пришлось предпринимать активные меры по устранению поломки и ликвидации загрязнения. Из-за инцидента в нескольких поселках, находящихся недалеко от эпицентра, была проведена эвакуация. Местные жители рассказали о слухах, которые начали появляться вокруг странного происшествия. По одной из версий, воду из пруда выкачала огромная летающая тарелка, которая скрывалась за горами до самого последнего момента. Для того, чтобы ликвидировать последствия инцидента, также потребовалось большое количество жидкости. МЧС и другие организации старались защитить местных жителей от отравляющих веществ, но в ночь на следующий день пошел сильный дождь, наполнивший пруд. Конспирологи и приверженцы теории о существовании инопланетян отметили, что на помощь жителям Крыма могли прийти гуманоиды, которые ранее случайно дали химикатам выйти за пределы водоема. Позднее они заметили суету людей и решили их спасти, пригнав при помощи неизвестных технологий грозовые и дождевые тучи.Еще один странный инцидент произошел в Великобритании несколько лет назад. Житель Линдси рассказал, что ему удалось запечатлеть объект, визуально напоминающий «Звезду смерти» из фильма «Звездные войны». По его словам, космический корабль двигался настолько быстро, что его скорость можно объяснить только внеземными технологиями. Кроме того, он периодически просто растворялся в воздухе, оставляя за собой след из дыма. Пользователи социальных сетей, посмотревшие фотографии с места событий, пришли к выводу, что на самом деле НЛО мог оказаться обычным воздушным фонариком, периодически гаснущим на ветру. Сам очевидец вступил в спор, заметив, что смог бы разглядеть нечто подобное, так как все происходило на закате, ввиду чего небо было немного освещено скрывающимся за горизонтом Солнцем. Уфологи также склонились к тому, что космический корабль просто пытался скрыться от людей, приняв привычную для них форму. Определить точное происхождение странного объекта так и не удалось, так как больше он не появлялся. В момент обнаружения НЛО находился на высоте примерно в 300 метров.Не менее странный инцидент был зафиксирован в Чили во время проведения авиашоу. Пилот одного из самолетов заявил, что на него в один момент начал двигаться неопознанный объект, напоминающий огромный раскаленный шар. Мужчине пришлось маневрировать для того, чтобы избежать столкновения. После происшествия местные жители, которые присутствовали на мероприятии, рассказали, что в небе они смогли разглядеть только самолет, выполняющий странные трюки. НЛО не удалось запечатлеть и на камеры. Пилот рассказал, что в один момент огромный огненный шар просто исчез в воздухе, ввиду чего ему пришлось резко начать снижаться и идти на посадку. По словам мужчины, за свою достаточно длительную карьеру он еще не сталкивался с подобными НЛО. Уфологи пришли к выводу, что пилоту случайно удалось столкнуться с разведчиком, прибывшим на Землю с более крупного космического корабля, расположенного на орбите. К счастью, происшествие завершилось без последствий для мужчины, который сильно испугался и долгое время не мог снова вернуться в небо.В настоящее время самым крупным и единственным исследовательским центром в космосе является МКС. Ежедневно специалисты проводят массу опытов, связанных с поведением того или иного материала в условиях невесомости. Несколько лет назад астронавты МКС обнаружили странный объект, который имел радужный окрас. Изначально НЛО начал излучать блики от Солнца, но позднее его очертания все же удалось рассмотреть. По словам специалистов, шар имел небольшие размеры, ввиду чего передвигался быстро и почти незаметно. Сначала объект приняли за обычный блик от солнечного луча. Когда шар исчез в облаках и больше не появлялся, уфологии назвали его шпионом инопланетного космического корабля, который исследовал оборудование землян, находящееся на орбите. Примечательно, что во время появления странного НЛО рядом с МКС большая часть приборов на станции перестала функционировать. Специалисты NASA отказались от комментариев по поводу инцидента.