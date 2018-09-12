Ученые назвали 7 способов профилактики диабета

Неправильное питание медики считают главным фактором, который провоцирует развитие заболевания. Для снижения риска возникновения данного заболевания нужно соблюдать семь основных правил. В свою очередь физические нагрузки улучшают чувствительность организма к инсулину. Ежедневные 30-минутные занятия (бег либо велопрогулки), позволят уменьшить риск развития диабета, болезни Альцгеймера, онкологии, инсульта, сердечных заболеваний. 7-9-часовой полноценный сон уменьшает в крови уровень сахара. В крови уровень глюкозы нормализует диета. Следует употреблять большое количество жиров и незначительную долю углеводов. Содержащаяся в цельных зернах, овощах, фруктах клетчатка способствует похудению, является хорошим средством, помогающим в борьбе с диабетом. Как известно периодическое голодание уменьшает инсулинорезистентность, однако не влияет на имеющийся уровень сахара. Отказавшись от еды в течение двух дней можно добиться уменьшения глюкозы.Натуральные пробиотики способствуют уменьшению веса, улучшению чувствительности к инсулину. Диабетикам стоит употреблять магний, который улучшает работу нервной системы. Вещество содержится в авокадо, бобовых, орехах, темном шоколаде.