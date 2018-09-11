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Шаляпин и Цымбалюк-Романовская рассказали, почему пришли на оперу вместе

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская и финалист конкурса «Фабрика звезд – 6» Прохор Шаляпин появились вместе в опере. После спектакля пара ответила на вопросы журналистов.

Шаляпин и Цымбалюк-Романовская рассказали, почему пришли на оперу вместе


В интервью представителям прессы Прохор Шаляпин признался, что их с Цымбалюк-Романовской связывает музыка. Им хорошо вместе, и оба являются ценителями высокого искусства. Также он поделился успехами своей спутницы, рассказав, что Виталина Цымбалюк-Романовская в свое время с отличием окончила консерваторию по классу фортепиано, и до сих пор знает всю оперу и симфонии. О себе певец рассекал кратко, заявив, что он успешно окончил Гнесинку.

Цымбалюк-Романовская отметила, что им есть над чем работать. А Шаляпин заявил, что у них есть огромное желание отправиться вместе в круиз, ведь они созданы для удовольствий, счастья, отдыха и любви.

 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:31
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