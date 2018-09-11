Шаляпин и Цымбалюк-Романовская рассказали, почему пришли на оперу вместе

В интервью представителям прессы Прохор Шаляпин признался, что их с Цымбалюк-Романовской связывает музыка. Им хорошо вместе, и оба являются ценителями высокого искусства. Также он поделился успехами своей спутницы, рассказав, что Виталина Цымбалюк-Романовская в свое время с отличием окончила консерваторию по классу фортепиано, и до сих пор знает всю оперу и симфонии. О себе певец рассекал кратко, заявив, что он успешно окончил Гнесинку.Цымбалюк-Романовская отметила, что им есть над чем работать. А Шаляпин заявил, что у них есть огромное желание отправиться вместе в круиз, ведь они созданы для удовольствий, счастья, отдыха и любви.