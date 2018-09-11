Ученые обнаружили в Тихом океане три новых вида глубоководных рыб

Часто обитатели глубин обладают большими челюстями и выпученными глазами, дабы быть в состоянии выжить без источника света. Недавно найденные экземпляры составляют всего 30 см в длину, а единственная кость в теле ранее неизвестных обитателей морского дна расположена во внутреннем ухе и служит для пространственной ориентации. С виду рыбы практически прозрачные и, судя по всему, не являются хищными. Вероятно, их проживание на такой глубине, в эволюционном смысле, связано с попытками избежать встреч с плотоядными представителями водоемов.В связи с полупрозрачным видом рыб ученые назвали их “Атакамские морские слизни”. Пока не удалось выяснить, чем питаются глубоководные слизни, однако их вид указывает на то, что еда даже на такой глубине, не является серьезным дефицитом. Стоит также отметить, что ученые встретили трех слизней разного цвета.