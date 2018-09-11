Ученые смогли раскрыть секрет появления узоров на Луне

На поверхности земного спутника следы оставляет пыль, но эксперты не понимали, из-за чего она двигается. Учёные считают, что извержения вулканов могли в итоге стать причиной возникновения узоров на поверхности Луны. Очень сильно они проявляются в местах, где наблюдается усиленное магнитное поле, которое защищает поверхность от возникающего солнечного ветра. Через некоторое время открытые участки начинают белеть вследствие влияния потока заряженных частиц. Процессы, происходящие на спутнике, авторы проекта смоделировали в данном случае на компьютерах.Астрономами были обнаружены змеевидные зоны с увеличенным уровнем магнетизма. В свою очередь они повторяли формы различных подземных туннелей, которые возникали в древности вследствие извержения вулканов. Луна раньше была сейсмоактивной, потому что в породе оставалось много минералов. Из-за экстремальных температур они разрушались, выделяя железо. Между тем отклонялись потоки солнечного ветра, позволяя областям сохранять темный цвет.