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«Семейный отдых»: Иван Телегин показал досуг с Пелагеей и дочкой Таисией

Хоккеист Иван Телегин обнародовал в своем аккаунте Instagram фото, демонстрирующее его досуг с супругой Пелагеей и дочерью Таисией. Под снимком спортсмен написал, что отдых с семьей самое лучшее времяпрепровождение.

«Семейный отдых»: Иван Телегин показал досуг с Пелагеей и дочкой Таисией


Иван Телегин свою страницу в Instagram создал несколько дней назад. В его микроблоге очень мало фото, большая часть из которых посвящена его жене Пелагее. Последний кадр, демонстрирующий семейную идиллию, вызвал у фанатов восторг. Поклонники буквально "засыпали" спортсмена комплиментами. Они считают, что хоккеист и певица являются одной их лучших пар на свете, а Таисия - дополнение, которое делает пару ещё более счастливыми.

«Семейный отдых»: Иван Телегин показал досуг с Пелагеей и дочкой Таисией


Фолловеры попросили, чтобы спортсмен чаще показывал, как они всей семьей проводят время не только на публикациях, но и с помощью видеосъёмки.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:15
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