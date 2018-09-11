«Семейный отдых»: Иван Телегин показал досуг с Пелагеей и дочкой Таисией

Иван Телегин свою страницу в Instagram создал несколько дней назад. В его микроблоге очень мало фото, большая часть из которых посвящена его жене Пелагее. Последний кадр, демонстрирующий семейную идиллию, вызвал у фанатов восторг. Поклонники буквально "засыпали" спортсмена комплиментами. Они считают, что хоккеист и певица являются одной их лучших пар на свете, а Таисия - дополнение, которое делает пару ещё более счастливыми.Фолловеры попросили, чтобы спортсмен чаще показывал, как они всей семьей проводят время не только на публикациях, но и с помощью видеосъёмки.