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Ученые: Птицы могут помогать друг другу по собственным эгоистичным причинам

Помощь, которую оказывают друг другу в природе птицы, может иметь и определенные эгоистичные причины, преследующие собственный выгоды. К данному выводу пришли ученые Лундского университета Швеции.

Ученые: Птицы могут помогать друг другу по собственным эгоистичным причинам


Исследователи предполагают, что остающиеся дома птицы помогают в воспитании младших сестер и братьев, так как это считается единственным способом передачи генов, если они сами размножаться не могут. Но оказалось, что это утверждение верно только частично. Последние исследования показали, что птицами извлекается определенная польза от своих действий, так как это увеличивает их шансы размножения на будущее.

Ученые изучили поведение 20 различных видов птиц, для определения, сколько самок и самцов активно помогают своим родителям. При желании пернатых просто передать гены, не должно было отмечаться каких-либо различий между полами в том, кому больше оказывать помощи.

Эксперты отметили, что представителями того пола, который с большей вероятностью будет размножается в своей группе, было свойственно проявлять больше помощи. Предполагаются разные причины, которые полезные птицы расценивают, как увеличивающие шансы стать будущими родителями. Согласно одной из них напрашивается вывод, что активная помощь позволяет стать членом более широкой социальной группы, в отличие от других. Это повышает шансы на размножение, а так же получение помощи, чтобы прокормить собственное потомство.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 19:33
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