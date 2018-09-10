«Смотрю «Дом-2», больше всего нравится Саша Черно»: Борис Моисеев признался, что не пропускает ни одного выпуска «Дома-2»

«Молюсь. Это помогает привести мысли в порядок, избавиться от тревог и сомнений. Постою перед иконами, и все дурное улетучивается из головы. Еще, когда бываю в Юрмале, обязательно катаюсь на велосипеде – по часу днем и вечером. А вот от плохой привычки курить так и не отказался, нет-нет да и позволю себе пару затяжек. Знаю – вредно, но ничего не могу с собой поделать. Йогу, которой раньше активно занимался с тренером, тоже забросил – ленюсь, бессовестный», - заявил Борис Моисеев.

«У меня концерты, у нее в Америке тоже дел по горло... Да и видимся нечасто – не хочется тратить драгоценное время на подготовку к торжеству. Все-таки не юноша с девушкой, чтобы мечтать о клятвах у алтаря, и без них хорошо вместе. Созваниваемся по несколько раз на дню, обычный треп. Адель напоминает, когда надо пить витамины, говорит: «Береги здоровье, Боренька». А я это и делаю – хочу дожить до ста лет. И если спрашивают про самочувствие, то отвечаю: не дождетесь!», - рассказал певец.

«..Стыдно за вещи, которые творил в молодости, стараясь эпатировать зрителя. Матерился, оголялся на сцене, выдавал себя не за того, кем являюсь, лишь бы обо мне говорили... Сегодня понимаю: это пустое, главное - вера в Бога. Прошу прощения у всех, кого обидел своим поведением!»,- заявил Борис Моисеев.

«Считаю, если не нравлюсь, то не нужно заигрывать. Знаю - могу кого-то бесить, просто не надо при этом делать вид, что мы лучшие друзья», - подметил Борис Михайлович.

«После болезни появилось много свободного времени, и надо было себя чем-то занять. А также захотелось быть в курсе новостей в мире шоу-бизнеса, наблюдать за коллегами. Обожаю блоги друзей: Аллочки Пугачевой, Максима Галкина, Лаймы Вайкуле, с которой часто видимся в Юрмале, – приходя в гости, всегда приношу ее любимый творожный пирог. Сидим и сплетничаем о коллегах», - рассказал журналистам Моисеев.

«..Потом, конечно, мучился и просил прощения, но, как известно, слово – не воробей. Поверни время вспять, прежде чем говорить гадкое, сперва думал бы головой, а не тем местом, на котором сижу», - разоткровенничался с репортерами Борис Моисеев.

«В молодости жил в сумасшедшем ритме, а когда очнулся и понял, что хочу стать папой, было уже поздно. Очень жалею об этом. Хотя и не от кого было иметь детей... Сейчас можно запросто воспользоваться услугами суррогатной мамы, а еще 10 лет назад - другие времена. Становиться папой сегодня, конечно, нельзя! Годы не те, да и здоровье», - объяснил певец отсутствие наследников.

«..Больше всего нравится Саша Черно – такая настоящая, искренняя! Хоть и скандалистка, конечно. Не пропускаю ни одну серию, если уж не получается глянуть, то прошу концертного директора Сережу записать», - рассказал Моисеев.

«..Раньше она баловала меня макаронами с котлетами, но последние полгода я, по совету врачей, на диете, поэтому основу моего рациона составляют курица и рыба. Зато похудел на 8 кг!», - рассказал журналистам Борис Михайлович Моисеев.

Российским репортерам удалось взять эксклюзивное интервью у многими любимого музыканта Бориса Моисеева. Общаясь со СМИ артист сделал весьма откровенные признания. На вопрос журналистов о том, что же делает Борис Моисеев каждый день после пережитого восемь лет назад инсульта, певец ответил весьма откровенно.По словам российского музыканта, каждое свое утро он старается начинать с обязательного ритуала – чашки чая с лимоном.Борис Моисеев дал четко понять репортерам, что до сих пор не женился на своей возлюбленной Адель лишь из-за того, что у них двоих нет времени на свадьбу.Как оказалось, многих преданных поклонников Бориса Моисеева интересует, чем он отличается в свои шестьдесят четыре года от себя только тридцатилетнего. По словам музыканта, он очень поумнел.В людях, из рассказа Моисеева, становится понятно, что больше всего ему не нравится подлость и жадность. Именно эти два человеческих качества Борис Михайлович просто-таки терпеть не может. Особенно артисту не нравится, когда люди за спиной позволяют говорить различные гадости, а в глаза при этом улыбаются.По словам Бориса Моисеева, ему очень неприятно читать или слышать о том, что в Интернете вовсю обсуждают, что он либо задолжал кому-то много денег, либо же находится на грани жизни и смерти. Российский артист попросту не понимает, зачем такое выдумывать, ведь нечестным путем много все равно не заработаешь.Больше всего Моисеев завидует своей коллеге по сцене Алле Пугачевой, которая на сегодняшний день занимается воспитанием таких прекрасных деток, как Гарри и Елизавета Галкины.На данный момент Борис Моисеев является активным пользователем социальной сети Instagram.По словам Бориса Михайловича, ему очень стыдно за то, что он раньше очень обижал своих близких и родных людей. Певец признается, что ранее был очень эмоциональным человеком, поэтому в сердцах очень часто мог довольно резко ответить своим любимым людям.Ни для кого из преданных поклонников российского музыканта не является секретом то, что у Бориса Моисеева нет детей.Оказывается, что Борис Михайлович очень любит скандально-известное реалити-шоу «Дом-2», которое смотрит буквально каждый день.Справляться по хозяйству Борису Моисееву помогает домохозяйка Тамара, благодаря которой в доме у российского музыканта всегда не только очень чисто, но и пахнет вкусной едой. По словам артиста, Тамара каждый день следит за тем, чтобы в вазах стояли его свежие любимые цветы – лилии.