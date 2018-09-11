Медики: Некоторые продукты опасны для здоровья при повторном разогреве
Список продуктов, которые могут угрожать здоровью, если их разогревать во второй раз, составлен экспертами. Медики определили выделение состава опасных химических соединений, при повторной термической обработке указанных продуктов.
Возглавляет список свекла, по причине наличия в ней естественных нитратов. Не рекомендуют врачи во второй раз разогревать и картошку, опасность вызывает большое количество крахмала, содержащегося в ней. Изготовленные из данных продуктов блюда, образуют в своем составе вредные химические элементы, которые постепенно отравляют организм. Включили в список специалисты и яйца, которые часто являются причиной пищевых отравлений.
Не менее настороженно необходимо относится к куриному мясу и грибам. Белкам свойственно распадаться на волокна, вызывая тем самым негативное влияние на работу сердца и печени. Как рассказали терапевты, готовить еду следует каждый день, но придерживаясь небольших объемов. Тем самым можно уменьшить негативное влияние продуктов питания на организм.
Возглавляет список свекла, по причине наличия в ней естественных нитратов. Не рекомендуют врачи во второй раз разогревать и картошку, опасность вызывает большое количество крахмала, содержащегося в ней. Изготовленные из данных продуктов блюда, образуют в своем составе вредные химические элементы, которые постепенно отравляют организм. Включили в список специалисты и яйца, которые часто являются причиной пищевых отравлений.
Не менее настороженно необходимо относится к куриному мясу и грибам. Белкам свойственно распадаться на волокна, вызывая тем самым негативное влияние на работу сердца и печени. Как рассказали терапевты, готовить еду следует каждый день, но придерживаясь небольших объемов. Тем самым можно уменьшить негативное влияние продуктов питания на организм.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 06:01