Медики: Некоторые продукты опасны для здоровья при повторном разогреве

Возглавляет список свекла, по причине наличия в ней естественных нитратов. Не рекомендуют врачи во второй раз разогревать и картошку, опасность вызывает большое количество крахмала, содержащегося в ней. Изготовленные из данных продуктов блюда, образуют в своем составе вредные химические элементы, которые постепенно отравляют организм. Включили в список специалисты и яйца, которые часто являются причиной пищевых отравлений.Не менее настороженно необходимо относится к куриному мясу и грибам. Белкам свойственно распадаться на волокна, вызывая тем самым негативное влияние на работу сердца и печени. Как рассказали терапевты, готовить еду следует каждый день, но придерживаясь небольших объемов. Тем самым можно уменьшить негативное влияние продуктов питания на организм.