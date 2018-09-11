АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Apple готовит сюрпризы: Самые смелые предположения о новых iPhone
EUR 80.67 USD 69.87
Курс валют на 11.09.2018

Медики: Некоторые продукты опасны для здоровья при повторном разогреве

Список продуктов, которые могут угрожать здоровью, если их разогревать во второй раз, составлен экспертами. Медики определили выделение состава опасных химических соединений, при повторной термической обработке указанных продуктов.

Медики: Некоторые продукты опасны для здоровья при повторном разогреве


Возглавляет список свекла, по причине наличия в ней естественных нитратов. Не рекомендуют врачи во второй раз разогревать и картошку, опасность вызывает большое количество крахмала, содержащегося в ней. Изготовленные из данных продуктов блюда, образуют в своем составе вредные химические элементы, которые постепенно отравляют организм. Включили в список специалисты и яйца, которые часто являются причиной пищевых отравлений.

Не менее настороженно необходимо относится к куриному мясу и грибам. Белкам свойственно распадаться на волокна, вызывая тем самым негативное влияние на работу сердца и печени. Как рассказали терапевты, готовить еду следует каждый день, но придерживаясь небольших объемов. Тем самым можно уменьшить негативное влияние продуктов питания на организм.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 06:01
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты рассказали об отличиях оригинальных и
Евгения Феофилактова спросила фанатов, где ей
«Счастья полные штаны»: Муж Ханны опубликовал
Медики: Некоторые продукты опасны для здоровья
Компания Huawei в Лондоне представит новую
Светлана Ходченкова рассказала о своей личной
Mitsubishi объявила цены на обновленный кроссовер
Фитнес-браслет Honor Band 4 превзошел Xiaomi Mi
Эксперты в дрэг-гонке сравнили Mercedes-AMG GT R
«Вам тут лет 50»: Поклонников шокировал новый
В iPhone 8S обнаружили серьёзный заводской дефект
Ползущий интексоид на Марсе вызвал дискуссию в
OnePlus 6 после обновления получит очередные
Борис Моисеев рассказал, почему отказался от детей
Mercedes показал новый кроссовер GLE на тизере
Ученые: Столкновения Венеры с Землей может
Гибкий смартфон от Samsung получит встроенный в
Разработчики Shadow of the Tomb Raider
Ученые нашли способ получать от еды больше
«Перекошенное лицо»: Фанаты раскритиковали новое
В Сети появились первые фотографии iPhone XС
Ученые: Витамин D снижает риск рака молочной
Автоконцерн Ford показал доработанный
Сборку "Патриот" 2019 года от УАЗ покажут онлайн
«Одно отличие»: Лена Летучая сделала еще одно
Аналитики: "Бюджетный" iPhone будет большим
Ирина Шейк с новым имиджем засветилась на обложке
Ученые: На усиление глобального потепления влияет
Эксперты составили ТОП лучших бюджетных
Наталья Шевель представила видеодоказательства
Просмотреть все новости