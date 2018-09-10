В СМИ обсуждают конец карьеры Ольги Бузовой

«Конечно, это видно по соотношению лайков и комментариев. Многие грешат... А у Бузовой даже в «Топ-10» нет! Вот и ответ!», - заявила во всеуслышание Анастасия Ивлеева.

«А я давно говорила, что Бузова все сама же и проплачивает и что все ее подписчики в Инстаграме накручены!!! Оля, Оля, сколько же можно врать своим поклонникам? Может наконец-таки признаешься во всем!!!», «Бузова, хитрая ты конечно спору нет, но разве ж можно пользоваться тем, что столько подростков верит тебе? Не знаю..Меня бы уже давно совесть замучила!!!», «Бузова, Бузова, все хорошо и так понимают, что ты талантлива только в одном – умеешь хорошо людям лапшу на уши вешать и все! Жаль мне, конечно, твоих «ярых поклонников»! Глупые они еще, потому что маленькие! Надеюсь, что скоро ты начнешь давать им достойный пример!», - продолжают писать антифанаты Ольги Бузовой в Сети.

Несколько часов назад в Сети появилась информация о том, что у многими любимой Ольги Бузовой начались проблемы с продажами билетов в различных городах России. Как заявляют эксперты, это может быть связано с тем, что карьера поющей телеведущей совсем скоро потерпит крах.По российским регионам прокатилась волна отмены выступлений Ольги Бузовой. В Сети ходят слухи, что это происходит из-за того, что концерты начинающей певицы не пользуются спросом у жителей Российской Федерации.Как выяснилось, у некоторых экспертов есть и другая вполне вероятная причина у сложившейся ситуации. Возможно, по словам многочисленных знатоков, что Ольга Бузова самостоятельно решила отказаться от гастролей, так как все свое внимание на сегодняшний день сосредоточила на восстановлении подорванного здоровья и поиске того единственного, который сможет сделать ее по-настоящему счастливой женщиной.Не исключенным является еще и тот факт, что телеведущая прославленной телестройки «Дом-2» решила немного сбавить обороты после того, как неоднократно попадала под капельницу из-за плотного и временами даже жесткого рабочего графика.Интересным является еще и тот факт, что несколько дней назад телеведущая телеканала «Пятница» Анастасия Ивлеева обвинила Ольгу Бузову в «накрутке» своих подписчиков в социальной сети Instagram. По словам звезды соц.сети, она очень сомневается в том, что у начинающей исполнительницы на самом деле есть почти четырнадцать миллионов преданных поклонников.К слову, о том, что прославленная поющая телеведущая Ольга Бузова является мыльным пузырем, не так давно говорил и внук многими любимой российской артистки Аллы Пугачевой – Никита Пресняков.Также стоит отметить тот момент, что кроме родственника Пугачевой и Ивлеевой, Ольгу Бузову уже уличали во лжи. В свое время телеведущую скандального телепроекта «Дом-2» упрекнули в том, что она со своего кармана проплачивает музыкальные композиции на всевозможных ресурсах, в том числе и выводит свои песни на лидирующие позиции itunes.Как бы там ни было, но шестнадцатого ноября текущего года у Ольги Бузовой запланирован большой сольный концерт в Москве. А в следующем месяце у поющей телеведущей состоится официальная премьера еще одного сольного музыкального альбома. А это может означать, что все разговоры о конце карьеры теледивы, могут быть лишь очередными кознями огромнейшего количества недоброжелателей Оли.