iPhone с двумя SIM-картами рекламируют в Китае

Изображенный в рекламе оператора сотовой связи China Telecom смартфон, напоминает по виду iPhone. Заметны и извлеченные из слота для карт две симки. Данным фактом оператор из Поднебесной подтверждает главную ожидаемую опцию у смартфона. Как гласит сам рекламный слоган «Двойная сим-карта, в два раза больше связи и 4G».Многие предположили, что это один из новых iPhone, готовящихся к скорой презентации. Только как Apple, так и ее поставщики, не давали официальных заявлений о наличии расширенного слота для сим-карт в новом айфоне. По неподтвержденной информации известно, что Apple планирует поддержку двух сим у новых моделей iPhone, но данная эксклюзивная опция будет представлена только для китайского рынка.