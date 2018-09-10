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Apple готовит сюрпризы: Самые смелые предположения о новых iPhone
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iPhone с двумя SIM-картами рекламируют в Китае

Китайскими пользователями сети Интернета отмечено появление йфона с двумя SIM-картами, рекламируемого местным оператором. Информация из сообщений PhoneRadar.

iPhone с двумя SIM-картами рекламируют в Китае


Изображенный в рекламе оператора сотовой связи China Telecom смартфон, напоминает по виду iPhone. Заметны и извлеченные из слота для карт две симки. Данным фактом оператор из Поднебесной подтверждает главную ожидаемую опцию у смартфона. Как гласит сам рекламный слоган «Двойная сим-карта, в два раза больше связи и 4G».

Многие предположили, что это один из новых iPhone, готовящихся к скорой презентации. Только как Apple, так и ее поставщики, не давали официальных заявлений о наличии расширенного слота для сим-карт в новом айфоне. По неподтвержденной информации известно, что Apple планирует поддержку двух сим у новых моделей iPhone, но данная эксклюзивная опция будет представлена только для китайского рынка.

 
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 17:50
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