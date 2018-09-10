Ученые рассказали о негативных свойствах чеснока

Исследователи в ходе многочисленных проводимых исследований смогли доказать, что чеснок имеет антипаразитные свойства. Его не следует использовать как лекарственный препарат без соответствующих рекомендаций медицинских специалистов. Вместе с определенными овощами чеснок может вызывать довольно острую аллергическую реакцию, становясь опасным для здоровья человека. Несмотря на множество положительных свойств, чеснок уменьшает свертываемость крови. Вследствие этого его не рекомендуют употреблять после хирургических операций.Он также стимулирует работу пищеварительной системы. Вследствие этого продукты, которые попадают в желудок, усваиваются значительно быстрее. Если злоупотреблять чесноком, эта особенность может вызвать расстройства, а также диарею.