АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей 2018 года
EUR 80.36 USD 69.03
Курс валют на 08.09.2018

Медики: Исключение жиров из рациона не поможет снизить уровень холестерина

Медики озвучили пять ошибок в рационе питания человека, которые могут привести к повышению уровня холестерина в крови. Одним из таких заблуждений является исключение всех жиров при приеме пищи.

Медики: Исключение жиров из рациона не поможет снизить уровень холестерина


Человеку необходим холестерин в организме, потому как он способствует выработке ряда гормонов, витамина D и желчных кислот. Однако, если его уровень повысится, у человека могут возникнуть многие заболевания. Специалисты указали на пять ключевых ошибок, которые могут привести к опасному показателю этого органического соединения.

Высокий показатель холестерина в крови диагнозом не считается, но является симптомом того, что у человека сердечно-сосудистые заболевания. Основным заблуждением пациентов, диагноз которых «гиперхолестеринемия», является то, что они не принимают во внимание количество сахара, принимаемое с питанием. Сам сахар не влияет на уровень холестерина, однако продукты, в котором он содержится, имеют массу вредных жиров, а также насыщенных жирных кислот. Некоторые ошибочно полагают, что следует исключить из рациона питания все продукты с содержанием данного органического соединения, но и этого недостаточно, поскольку печень человека сама производит его. Специалисты отметили, что следует избегать любых источников транс-жиров.

Третьим в списке заблуждений является исключение всех жиров при употреблении пищи. Некоторые продукты содержат «полезные жиры». Переход от одной диеты к другой – тоже неправильный метод. Следует вести здоровый образ жизни, включая подход к вопросу питания. Ошибкой номер пять в списке медиков оказался прием статинов с соком грейпфрута. На самом деле данный напиток мешает усвояемости препарата.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 06:01
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тюнер Wheelsandmore занялся доработкой Audi RS4 в
Криштиану Роналду в Instagram показал фотографию
Медики: Исключение жиров из рациона не поможет
Игровой 10-ти ядерный планшет Chuwi Hipad выйдет
В Сети появились характеристики новой Subaru
Звезда шоу «Однажды в России» Екатерина Моргунова
«Фейк или правда?»: iPhone 9 и iPhone Xs показали
Ученые: На Юпитере обнаружены целые океаны воды
Учёные расскаазали о пользе низкокалорийного
Анна Седокова в Instagram похвасталась своей
Acura объявила о начале отзыва модели NSX 2018
Браслет Xiaomi Mi Band 3 рухнул в цене в России
Ученые рассказали о негативных свойствах чеснока
Ники Минаж взволновала поклонников фото в
В Нью-Йорке официально дебютировал внедорожник
Как стать богаче: Учёные назвали черту характера
NASA разместило в Сети 360-градусную панораму
"Совершенный сосуд": Мария Лиман показала
Новый смартфон Vivо X23 упадет в стоимости на 30
«Воспоминания»: Анастасия Волочкова под звуки
Компания Chery намерена вывести на рынок
"Маленькая Мона Лиза": Светлана Лобода показала
BMW официально показал версии X3 M и X4 M
Ученые рассказали об уникальный свойствах
«Нам 4 года»: Полина Гагарина отпраздновала
ОС Android устарела: Fuchsia заменит ее в 2024
''Согласна ''сменить пол'': Алла Пугачева
Анастасия Квитко показала фотографию в элегантном
Эксперты назвали продукты для повышения
Эксперты опубликовали 10 реальных причин отказа
Просмотреть все новости