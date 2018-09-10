Медики: Исключение жиров из рациона не поможет снизить уровень холестерина

Человеку необходим холестерин в организме, потому как он способствует выработке ряда гормонов, витамина D и желчных кислот. Однако, если его уровень повысится, у человека могут возникнуть многие заболевания. Специалисты указали на пять ключевых ошибок, которые могут привести к опасному показателю этого органического соединения.Высокий показатель холестерина в крови диагнозом не считается, но является симптомом того, что у человека сердечно-сосудистые заболевания. Основным заблуждением пациентов, диагноз которых «гиперхолестеринемия», является то, что они не принимают во внимание количество сахара, принимаемое с питанием. Сам сахар не влияет на уровень холестерина, однако продукты, в котором он содержится, имеют массу вредных жиров, а также насыщенных жирных кислот. Некоторые ошибочно полагают, что следует исключить из рациона питания все продукты с содержанием данного органического соединения, но и этого недостаточно, поскольку печень человека сама производит его. Специалисты отметили, что следует избегать любых источников транс-жиров.Третьим в списке заблуждений является исключение всех жиров при употреблении пищи. Некоторые продукты содержат «полезные жиры». Переход от одной диеты к другой – тоже неправильный метод. Следует вести здоровый образ жизни, включая подход к вопросу питания. Ошибкой номер пять в списке медиков оказался прием статинов с соком грейпфрута. На самом деле данный напиток мешает усвояемости препарата.