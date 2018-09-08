Евгений Евстратов: ядерные отходы и что с ними делать?
Сегодня вопрос хранения и утилизации отработанных РАО остро стоит во всем мире, в том, числе и в России. Ведь за годы развития атомной энергетики наша страна скопила почти 500 миллионов тонн радиоактивных отходов. Кроме того, на территории России находится огромное количество вышедших из строя ядерных электростанций, и не стоит забывать про наследие «холодной войны» – атомные подводные лодки, которые еще не все утилизированы.
Решение проблемы хранения и утилизации отработанного ядерного топлива ученые ищут практически с самого зарождения атомной энергетики. В 1950-е – 1960-е годы европейские ученые говорили о возможности вывоза ядерных отходов на вечное хранение в Антарктиду. В это же время советский ученый Петр Капица предлагал отправлять РАО на Солнце.
Сегодня единственным и официально признанным способом хранения радиоактивных отходов является их захоронение. Все существующие могильники являются временными. В 2015 году Финляндия, а вслед за ней и Швеция, объявили о начале строительства вечных хранилищ, но в настоящее время проекты находятся в стадии разработки.
А как в России предполагается решать данную проблему? Комментарии на этот счет дает Евгений Вячеславович Евстратов, кандидат физико-математических наук, который ранее вплотную занимался вопросами захоронения РАО.
«Во-первых, необходимо различать радиоактивные отходы и отработанное ядерное топливо. Последнее – это продукт деятельности энергетических установок, и 95% его может в дальнейшем использоваться для нужд атомной промышленности. Оставшиеся 5% – это и есть радиоактивные отходы, которые и представляют серьезную экологическую угрозу.
В 2010 году был принят закон «Об обращении с радиоактивными отходами». Он юридически обязывает предприятия-производители РАО оплачивать полный цикл обращения с ними: переработку, кондиционирование и захоронение. Проблема в том, что большинство таких предприятий не в состоянии сделать это самостоятельно в силу дороговизны процессов. Им помогает государство, возлагая на себя бремя финансовой ответственности за утилизацию РАО. А это немалые деньги для бюджета страны. Вот почему решение проблемы хранения радиоактивных отходов имеет и большое экономическое значение для России.
Первейшие задачи, которые сейчас стоят перед нами – это модернизация атомной энергетики и разработка надежных способов хранения РАО. Их скорейшее решение обезопасит Россию и мир от возможных техногенных катастроф».
Евгений Вячеславович Евстратов, кандидат физико-математических наук
Решение проблемы хранения и утилизации отработанного ядерного топлива ученые ищут практически с самого зарождения атомной энергетики. В 1950-е – 1960-е годы европейские ученые говорили о возможности вывоза ядерных отходов на вечное хранение в Антарктиду. В это же время советский ученый Петр Капица предлагал отправлять РАО на Солнце.
Сегодня единственным и официально признанным способом хранения радиоактивных отходов является их захоронение. Все существующие могильники являются временными. В 2015 году Финляндия, а вслед за ней и Швеция, объявили о начале строительства вечных хранилищ, но в настоящее время проекты находятся в стадии разработки.
А как в России предполагается решать данную проблему? Комментарии на этот счет дает Евгений Вячеславович Евстратов, кандидат физико-математических наук, который ранее вплотную занимался вопросами захоронения РАО.
«Во-первых, необходимо различать радиоактивные отходы и отработанное ядерное топливо. Последнее – это продукт деятельности энергетических установок, и 95% его может в дальнейшем использоваться для нужд атомной промышленности. Оставшиеся 5% – это и есть радиоактивные отходы, которые и представляют серьезную экологическую угрозу.
В 2010 году был принят закон «Об обращении с радиоактивными отходами». Он юридически обязывает предприятия-производители РАО оплачивать полный цикл обращения с ними: переработку, кондиционирование и захоронение. Проблема в том, что большинство таких предприятий не в состоянии сделать это самостоятельно в силу дороговизны процессов. Им помогает государство, возлагая на себя бремя финансовой ответственности за утилизацию РАО. А это немалые деньги для бюджета страны. Вот почему решение проблемы хранения радиоактивных отходов имеет и большое экономическое значение для России.
Первейшие задачи, которые сейчас стоят перед нами – это модернизация атомной энергетики и разработка надежных способов хранения РАО. Их скорейшее решение обезопасит Россию и мир от возможных техногенных катастроф».
Евгений Вячеславович Евстратов, кандидат физико-математических наук
Наука
Добавил: admin Сегодня, 12:45