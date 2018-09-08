АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети появилось сравнение смартфонов Samsung Galaxy Note 9 и S9 Plus
EUR 80.36 USD 69.03
Курс валют на 08.09.2018

Евгений Евстратов: ядерные отходы и что с ними делать?

Сегодня вопрос хранения и утилизации отработанных РАО остро стоит во всем мире, в том, числе и в России. Ведь за годы развития атомной энергетики наша страна скопила почти 500 миллионов тонн радиоактивных отходов. Кроме того, на территории России находится огромное количество вышедших из строя ядерных электростанций, и не стоит забывать про наследие «холодной войны» – атомные подводные лодки, которые еще не все утилизированы.

Евгений Евстратов: ядерные отходы и что с ними делать?

Решение проблемы хранения и утилизации отработанного ядерного топлива ученые ищут практически с самого зарождения атомной энергетики. В 1950-е – 1960-е годы европейские ученые говорили о возможности вывоза ядерных отходов на вечное хранение в Антарктиду. В это же время советский ученый Петр Капица предлагал отправлять РАО на Солнце.

Сегодня единственным и официально признанным способом хранения радиоактивных отходов является их захоронение. Все существующие могильники являются временными. В 2015 году Финляндия, а вслед за ней и Швеция, объявили о начале строительства вечных хранилищ, но в настоящее время проекты находятся в стадии разработки.

А как в России предполагается решать данную проблему? Комментарии на этот счет дает Евгений Вячеславович Евстратов, кандидат физико-математических наук, который ранее вплотную занимался вопросами захоронения РАО.

«Во-первых, необходимо различать радиоактивные отходы и отработанное ядерное топливо. Последнее – это продукт деятельности энергетических установок, и 95% его может в дальнейшем использоваться для нужд атомной промышленности. Оставшиеся 5% – это и есть радиоактивные отходы, которые и представляют серьезную экологическую угрозу.

В 2010 году был принят закон «Об обращении с радиоактивными отходами». Он юридически обязывает предприятия-производители РАО оплачивать полный цикл обращения с ними: переработку, кондиционирование и захоронение. Проблема в том, что большинство таких предприятий не в состоянии сделать это самостоятельно в силу дороговизны процессов. Им помогает государство, возлагая на себя бремя финансовой ответственности за утилизацию РАО. А это немалые деньги для бюджета страны. Вот почему решение проблемы хранения радиоактивных отходов имеет и большое экономическое значение для России.
Первейшие задачи, которые сейчас стоят перед нами – это модернизация атомной энергетики и разработка надежных способов хранения РАО. Их скорейшее решение обезопасит Россию и мир от возможных техногенных катастроф».

Евгений Вячеславович Евстратов, кандидат физико-математических наук

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: admin Сегодня, 12:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Toyota выводит на рынок спецверсию седана Vios GT
Евгений Евстратов: ядерные отходы и что с ними
Ученые: Продолжительность жизни человека зависит
«Она ненавидит мужчин!»: У Ольги Бузовой замечены
В Сети появились изображения нового смартфона
Учёные рассказали, что происходит перед смертью
Певица Настя Кудри лишилась пальцев после ДТП в
Учёные: Кошачье урчание обладает целебным эффектом
Самый дорогой кроссовер Volvo XC90 T8 Twin Engine
В Сети появилось сравнение смартфонов Samsung
Отменил концерты: Валерий Леонтьев рассказал о
У кроссовера Geely Atlas появился «близнец»
Учёные обнаружили в Антарктиде останки вымерших
Samsung оборудует смартфоны вращающимися камерами
Деньги не пахнут: Осуждающая толстых людей Алена
Экс-участница «Дома-2» Ирина Александровна
В Башкирии из окна 4-го этажа выпал ребенок
Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина потратила
В Краснодарском крае четверо людей погибли в ДТП
Эксперты назвали главные преимущества Xiaomi
Ксения Собчак собрала звездных друзей на закрытом
Робби Уильямса стал отцом в третий раз
Стоимость смартфона Xiaomi Mi 8 Youth стала
Фестиваль Бориса Гребенщикова "Части света"
В московском клубе Cition Hall не состоялся
Ученые: Ограничение в еде продлевает жизнь мышей
Учёные: Гель-лак для ногтей содержит больше
Астрономы обнаружили в удаленной галактике
Ученые разгадали тайну происхождения узоров на
Астрономы NASA начали поиск и исследование
Просмотреть все новости