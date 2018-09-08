Ученые: Ограничение в еде продлевает жизнь мышей

Для эксперимента были отобраны 292 «мальчика» лабораторных мышей в четырехмесячном возрасте. Их разделили на две группы, а их разделили на подгруппы. Каждую подгруппу посадили на определенный вид диеты: неограниченный доступ к пище; 30% уменьшение калорий общего объема пищи; кормление лишь раз в сутки. На протяжении всего времени эксперимента, ученые следили за состоянием здоровья мышей до их естественной кончины. И отмечали время наступления патологий, которые начинаются у грызунов в преклонном возрасте.Исследования показали, что мыши, получившие свободный доступ к пище, старели и умирали на 28 недель раньше, мышей питающихся не калорийной едой раз в сутки. Любопытно, что особой разницы между причинами смерти участников той или иной группы практически нет. Однако у тех грызунов, которые принимали пищу с ограничениями, патология печени наступала немного позднее.Таким образом, эксперты пришли к выводу, что на здоровье мышей влияло лишь уменьшение калорий в рационе, а пищевая ценность не особо. Также выяснилось, что не было большой разницы между обычным кормом и здоровой едой, единственное условие – трапеза раз в день. Однако ученые считают такой эксперимент не достаточно развернутым и точным, потому что выбор подопытных пришелся лишь на самцов.