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Ученые: Ограничение в еде продлевает жизнь мышей

Американские ученые во главе с Сарой Митчелл решили разобраться, как ограничение в еде влияет на продолжительность жизни мышей. Результаты исследований опубликованы в научных журналах.

Ученые: Ограничение в еде продлевает жизнь мышей


Для эксперимента были отобраны 292 «мальчика» лабораторных мышей в четырехмесячном возрасте. Их разделили на две группы, а их разделили на подгруппы. Каждую подгруппу посадили на определенный вид диеты: неограниченный доступ к пище; 30% уменьшение калорий общего объема пищи; кормление лишь раз в сутки. На протяжении всего времени эксперимента, ученые следили за состоянием здоровья мышей до их естественной кончины. И отмечали время наступления патологий, которые начинаются у грызунов в преклонном возрасте.

Исследования показали, что мыши, получившие свободный доступ к пище, старели и умирали на 28 недель раньше, мышей питающихся не калорийной едой раз в сутки. Любопытно, что особой разницы между причинами смерти участников той или иной группы практически нет. Однако у тех грызунов, которые принимали пищу с ограничениями, патология печени наступала немного позднее.

Таким образом, эксперты пришли к выводу, что на здоровье мышей влияло лишь уменьшение калорий в рационе, а пищевая ценность не особо. Также выяснилось, что не было большой разницы между обычным кормом и здоровой едой, единственное условие – трапеза раз в день. Однако ученые считают такой эксперимент не достаточно развернутым и точным, потому что выбор подопытных пришелся лишь на самцов.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 07:03
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