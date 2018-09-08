Руслан Белый рассказал, что его отец умер от онкологии

В интервью Руслан Белый рассказал о своем непростом детстве, где с его мнением никто не считался, а семья была занята «выживанием». По словам комика, они жили в недостроенных домах, потом приходилось держать много скота. Отец Белого не признавал детских развлечений сына и заставлял помогать по хозяйству: пасти коров и резать свиней.Семья Руслана Белого, особенно мама, не одобряла выбор сына в пользу комедийного ремесла, но запретить уже ничего не могли. Несмотря на строгость родителей, а в частности отца, артист признался, что очень плакал, когда тот скончался от онкологического заболевания. И ему очень не хватает его сегодня. Также артист отметил, что большую часть времени находится в депрессии.