АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Xiaomi Mi 8 против Pocophone F1: Сравнение смартфонов среднего класса
EUR 80.36 USD 69.03
Курс валют на 08.09.2018

Руслан Белый рассказал, что его отец умер от онкологии

Звезда «Comedy Club и «Stand Up» Руслан Белый в интервью для передачи «ВДудь» рассказал, что его отец скончался от онкологии. Сам же артист тяжело перенес смерть родителя.

Руслан Белый рассказал, что его отец умер от онкологии


В интервью Руслан Белый рассказал о своем непростом детстве, где с его мнением никто не считался, а семья была занята «выживанием». По словам комика, они жили в недостроенных домах, потом приходилось держать много скота. Отец Белого не признавал детских развлечений сына и заставлял помогать по хозяйству: пасти коров и резать свиней.

Семья Руслана Белого, особенно мама, не одобряла выбор сына в пользу комедийного ремесла, но запретить уже ничего не могли. Несмотря на строгость родителей, а в частности отца, артист признался, что очень плакал, когда тот скончался от онкологического заболевания. И ему очень не хватает его сегодня. Также артист отметил, что большую часть времени находится в депрессии.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 01:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Руслан Белый рассказал, что его отец умер от
Офисная работа приводит к химическому дисбалансу
Учёные: Учащённое мочеиспускание может
Учёные: За храбрость отвечают клетки в гиппокампе
Мазур утверждает, что у вдовы Мишулина инсульта
Обнародованы самые востребованные характеристики
Маргарита Суханкина рассказала о своей непростой
Появились слухи, что Саймон Марданшин и Ирина
Зрители «Дома-2» уверены, что в головной боли
Юлия Ковальчук готовится к полёту под куполом
В Череповце на Северном шоссе в ДТП травмы
Появились слухи, что Алексея Купина снова
В Рыбинске возле школы иномарка сбила 7-летнего
Появились слухи, что Захару Саленко дали еще один
Во Владивостоке в районе Фуникулера разгуливал
Qualcomm и Ericsson Friday сделали первый
Пикантные снимки Кайли Миноуг опубликованы в Сети
Николь Кузнецова опять ложится под нож
На въезде в Междуреченск при ДТП разворотило
Холдинг S8 Capital намерен запустить
После долгого молчания Татьяна Кирилюк вновь
Ученые: Потепление климата Земли 56 млн лет назад
Эксперт: Ракетный удар не является политическим
В Ростовской области пьяная ссора закончилась
Никита Турчин сравнил Тату и Валеру Блюменкранц с
В Башкирии ведется розыск 19-летней жительницы
Чехлы подсказали размеры смартфонов iPhone 9 и Xs
Зрители уверены, что Серега Тракторист начал
Артем Дзюба назвал голос Ольги Бузовой в
В Москве неизвестные на Чёрном BMW X5 украли
Просмотреть все новости