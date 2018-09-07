Ученые: Потепление климата Земли 56 млн лет назад повлияло на глобальное изменение ландшафта
Швейцарские ученые, совместно с коллегами из США и Нидерландов, сделали вывод, что самые крупные изменения ландшафта Земли происходят в период глобального потепления. Как предположи ученые, аналогию можно провести с изменениями, которые происходят сейчас в климате планеты.
Научную работу специалисты посвятили изучению последствий потепления, произошедшего 56 млн лет назад. Это был период палеоцена и эоцена, известного как палеоцен-эоценовый термический максимум. В это время произошло повышение температуры всего за 10-20 тысяч лет, что считается коротким периодом по меркам истории Земли. В это время пальмы росли в районе Северного полюса, а Земной шар населял планктон, который характерен для тропиков.
Для исследования ландшафта ученые выбрали Пиренеи, на данной территории сохранились отложения, позволяющие определить русла древних рек и их исторические размеры. Размер гальки и перепады высот в руслах, позволили экспертам установить, что 56 млн лет назад Пиренеи только формировались, в их предгорьях было множество небольших речек. Они наполняли долину плодородными отложениями. Только усиление потепления полностью изменило ландшафт, крупные наводнения происходили 2-3 раза в год. Реки расширялись и меняли направление. В океан уносились все отложения, на местности оставались обширные пространства из гравия.
Как предположили ученые, потепление увеличило объемы осадков, при этом лето стало жарче при более интенсивных наводнениях. Исследования в Пиренеях указывают на аналогии с потеплением настоящего времени. По словам специалистов, сейчас изменения температур происходят гораздо быстрее, по этому всему человечеству необходимо извлечь уроки из событий прошлого.
Научную работу специалисты посвятили изучению последствий потепления, произошедшего 56 млн лет назад. Это был период палеоцена и эоцена, известного как палеоцен-эоценовый термический максимум. В это время произошло повышение температуры всего за 10-20 тысяч лет, что считается коротким периодом по меркам истории Земли. В это время пальмы росли в районе Северного полюса, а Земной шар населял планктон, который характерен для тропиков.
Для исследования ландшафта ученые выбрали Пиренеи, на данной территории сохранились отложения, позволяющие определить русла древних рек и их исторические размеры. Размер гальки и перепады высот в руслах, позволили экспертам установить, что 56 млн лет назад Пиренеи только формировались, в их предгорьях было множество небольших речек. Они наполняли долину плодородными отложениями. Только усиление потепления полностью изменило ландшафт, крупные наводнения происходили 2-3 раза в год. Реки расширялись и меняли направление. В океан уносились все отложения, на местности оставались обширные пространства из гравия.
Как предположили ученые, потепление увеличило объемы осадков, при этом лето стало жарче при более интенсивных наводнениях. Исследования в Пиренеях указывают на аналогии с потеплением настоящего времени. По словам специалистов, сейчас изменения температур происходят гораздо быстрее, по этому всему человечеству необходимо извлечь уроки из событий прошлого.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 18:00