Ученые: Потепление климата Земли 56 млн лет назад повлияло на глобальное изменение ландшафта

Научную работу специалисты посвятили изучению последствий потепления, произошедшего 56 млн лет назад. Это был период палеоцена и эоцена, известного как палеоцен-эоценовый термический максимум. В это время произошло повышение температуры всего за 10-20 тысяч лет, что считается коротким периодом по меркам истории Земли. В это время пальмы росли в районе Северного полюса, а Земной шар населял планктон, который характерен для тропиков.Для исследования ландшафта ученые выбрали Пиренеи, на данной территории сохранились отложения, позволяющие определить русла древних рек и их исторические размеры. Размер гальки и перепады высот в руслах, позволили экспертам установить, что 56 млн лет назад Пиренеи только формировались, в их предгорьях было множество небольших речек. Они наполняли долину плодородными отложениями. Только усиление потепления полностью изменило ландшафт, крупные наводнения происходили 2-3 раза в год. Реки расширялись и меняли направление. В океан уносились все отложения, на местности оставались обширные пространства из гравия.Как предположили ученые, потепление увеличило объемы осадков, при этом лето стало жарче при более интенсивных наводнениях. Исследования в Пиренеях указывают на аналогии с потеплением настоящего времени. По словам специалистов, сейчас изменения температур происходят гораздо быстрее, по этому всему человечеству необходимо извлечь уроки из событий прошлого.