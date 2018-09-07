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Ученые: Потепление климата Земли 56 млн лет назад повлияло на глобальное изменение ландшафта

Швейцарские ученые, совместно с коллегами из США и Нидерландов, сделали вывод, что самые крупные изменения ландшафта Земли происходят в период глобального потепления. Как предположи ученые, аналогию можно провести с изменениями, которые происходят сейчас в климате планеты.
Ученые: Потепление климата Земли 56 млн лет назад повлияло на глобальное изменение ландшафта


Научную работу специалисты посвятили изучению последствий потепления, произошедшего 56 млн лет назад. Это был период палеоцена и эоцена, известного как палеоцен-эоценовый термический максимум. В это время произошло повышение температуры всего за 10-20 тысяч лет, что считается коротким периодом по меркам истории Земли. В это время пальмы росли в районе Северного полюса, а Земной шар населял планктон, который характерен для тропиков.

Для исследования ландшафта ученые выбрали Пиренеи, на данной территории сохранились отложения, позволяющие определить русла древних рек и их исторические размеры. Размер гальки и перепады высот в руслах, позволили экспертам установить, что 56 млн лет назад Пиренеи только формировались, в их предгорьях было множество небольших речек. Они наполняли долину плодородными отложениями. Только усиление потепления полностью изменило ландшафт, крупные наводнения происходили 2-3 раза в год. Реки расширялись и меняли направление. В океан уносились все отложения, на местности оставались обширные пространства из гравия.

Как предположили ученые, потепление увеличило объемы осадков, при этом лето стало жарче при более интенсивных наводнениях. Исследования в Пиренеях указывают на аналогии с потеплением настоящего времени. По словам специалистов, сейчас изменения температур происходят гораздо быстрее, по этому всему человечеству необходимо извлечь уроки из событий прошлого.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 18:00
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