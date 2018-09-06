Эксперт прокомментировал прозрение Евгения Балицкого в отношении причин присоединения Крыма к России

Евгений Балицкий заявил, что жители Крыма не желают обратно в состав Украины, так как не хотят вспоминать бандеровщину и события в Одессе. По факту проведенного референдума российское гражданство решили получить даже правоохранители. Из шестисот сотрудников СБУ только двести вернулись на Украину. Дмитрий Белик назвал странным, что депутат по примеру президента Украины не отдыхает на Мальдивах. По его словам «внезапное прозрение» киевского политика связано с тем, что на Украине во всю уже начали готовиться к выборам президента страны 2019 года. Это попросту является новым витком политического противостояния. Эксперт напомнил, что Балицкий состоит в партии «Оппозиционного блока». Рейтинг у Юрия Бойко - лидера данной партии, составляет 6,4%. А вот у Петра Порошенко он достигает 7,9%.Парламентарий уверен, что «оппозиционный блок» хочет «отработать» по имеющейся пророссийской аудитории, составив противовес националистической риторике главы Украины. По словам Дмитрия Белика, данные соцопросов свидетельствуют о том, что на территории соседнего государства по-прежнему имеется большое количество людей, заявляющих, что любят до сих пор Россию. Они сопротивляются данной пропаганде, а также насильственной бандеризации. По мнению эксперта, Евгений Балицкий играет на чувствах данных людей. Раньше отмечалось, что украинские таможенники, политики, военные тайно ездят в Крым. При этом им не мешает отдыхать на полуострове упорно проводимая антироссийская риторика.