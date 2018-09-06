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«Решил остаться дома»: Кети Топурия впервые рассказала о романе с Гуфом

Кети Топурия и рэп-исполнитель Гуф длительное время не давали комментариев по поводу своих отношений. Однако сейчас певица приняла решение рассказать общественности об их романе.

«Решил остаться дома»: Кети Топурия впервые рассказала о романе с Гуфом


Полтора года назад пара была замечена на совместном отдыхе. Однако артисты опровергали все слухи касательно их романа, так как Кети Топурия на тот момент была замужем. Репер утверждал, что они с исполнительницей песен просто друзья. Через некоторое время вокалистка сообщила о разводе с мужем Львом Гейхманом. Только в феврале этого года артисты подтвердили свои отношения, выложив в честь Дня всех влюбленных совместные снимки в социальную сеть.

«Решил остаться дома»: Кети Топурия впервые рассказала о романе с Гуфом


Вчера на «Новой Волне-2018» прошел творческий вечер коллектива A’Studio. Вокалистка группы появилась на красной дорожке, после чего пообщалась с журналистами. Певица поведала, почему ее возлюбленного нет на фестивале. По ее словам, реп-исполнитель не любит такие мероприятия. Несмотря на её уговоры, артист решил остаться дома. Стоит отметить, что Кети Топурия впервые публично рассказала о романе с рэпером.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:15
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