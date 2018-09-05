Рассекречены материалы с пророчествами инопланетян о будущем человечества

На совещаниях правительства, которые проходили в 1954 году на Базе ВВС Holloman, Нью-Мексико, Эйзенхауэр говорил, что инопланетяне хотят помочь землянам. По слухам, он и его команда стали очевидцами высадки НЛО, но гуманоиды взяли обещания с чиновника, что это не будет обнародовано.Эксперты пока не могут понять, по каким причинам пришельцы хотели встретиться с президентом США. Главная версия данного события – то, что они хотели предупредить о «будущих судьбоносных изменениях», которые ожидают землян с 2004 года.Предположения военнослужащих США говорят о том, что пришельцы предупредили Эйзенхауэра о явлении, влияющем на активность Голубой планеты после 25 000 оборотов вокруг Солнца.Планетарная система, которая выполняет полный оборот вокруг центра галактики (это происходит 1 раз в 200 миллионов лет), идет через рукава Млечного пути. Исходя из аргументов гуманоидов, по пути движения существуют опасные темные области. В частности, упоминается Dark Rift, где высокая вероятность столкновения с плотностью звезд, комет, межзвездных газов и астероидов. Если это случится, живые организмы на Голубой планете будут уничтожены.Некоторые ученые считают, что земляне должны объединиться и построить «пространственный щит». Инопланетяне могли бы помочь оградить Землю от гибели, что они и пытались донести до экс-главы США.