В Германии мужчина сфотографировал лесное божество верхом на вепре

Любитель животного и лесного мира установил на природе камеру, которая следит за животными, реагируя на любое движение. Во время просмотра фотографий, он увидел необычные кадры с лесным божеством, камера зафиксировала кабана, у которого на спине сидело некое существо, при этом у него светились глаза. По мнению мужчины, в объектив камеры попал бог Дэрк из германо-скандинавской мифологии, охраняющий растения и животных. Согласно мифам, к людям он относится нейтрально, а иногда выводит на грибные поляны.На фотографиях лесное божество запечатлено с крупной головой и худым телосложением. На снимках отчётливо видно, как существо смотрит в камеру, раскрыв рот. По мнению пользователей интернета, немец запечатлел инопланетянина или представителя потустороннего мира. Однако скептики заявили, что «светящиеся глаза» являются простыми бликами, а образ существа мог возникнуть из веток деревьев.