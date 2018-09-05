АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП лучших Android-смартфонов сентября
EUR 79.02 USD 68.27
Курс валют на 05.09.2018

В Германии мужчина сфотографировал лесное божество верхом на вепре

Мужчине в Германии удалось сфотографировать лесное божество, сидящее верхом на вепре. Об этом очевидец сообщил в Сети на анонимном форуме «4chan».

В Германии мужчина сфотографировал лесное божество верхом на вепре


Любитель животного и лесного мира установил на природе камеру, которая следит за животными, реагируя на любое движение. Во время просмотра фотографий, он увидел необычные кадры с лесным божеством, камера зафиксировала кабана, у которого на спине сидело некое существо, при этом у него светились глаза. По мнению мужчины, в объектив камеры попал бог Дэрк из германо-скандинавской мифологии, охраняющий растения и животных. Согласно мифам, к людям он относится нейтрально, а иногда выводит на грибные поляны.

В Германии мужчина сфотографировал лесное божество верхом на вепре


На фотографиях лесное божество запечатлено с крупной головой и худым телосложением. На снимках отчётливо видно, как существо смотрит в камеру, раскрыв рот. По мнению пользователей интернета, немец запечатлел инопланетянина или представителя потустороннего мира. Однако скептики заявили, что «светящиеся глаза» являются простыми бликами, а образ существа мог возникнуть из веток деревьев.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Алина Сегодня, 07:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали ТОП лучших Android-смартфонов
Кроссовер Subaru Forester новой версии получил
"Достоин флагманов": В Сети появился первый обзор
Ученые: Словарный запас детей не зависит от
"Снова беременна": Елизавета Боярская планирует
В США в парке Раундхей пара занялась сексом на
Пенсионерка сфотографировала на закате силуэт
Новый смартфон Samsung Galaxy A7 прошёл
В Германии мужчина сфотографировал лесное
«Вонючие гримерки и свежие яйца»: София Ротару
Галактику Млечный путь сфотографировали на новый
“Зададут жару!”: Людмила Поргина описала встречу
Ученые обеспокоены движением огромного айсберга в
Отец Игоря Сорина впервые дал интервью после
Ученые: Сыр и другие кисломолочные продукты
«Вылитый отец»: В Евпатории появление Дмитрия
Xiaomi готовит к выпуску новый флагман за 290
Электрический гиперкар Pininfarina PF0 частично
Виктор Дробыш анонсировал новый состав группы
MacBook Air подешевел на более 20% перед
Ученые: Люди чувствуют запах дождя из-за явления
В Европе появится кроссоверов Maxus Tarantula от
Поклонники раскритиковали 60-летнюю Елену
Появилась первая информация об ОС Android 10
Ученые разработали онлайн-тест для определения
Polaroid на выставке IFA 2018 показала
Toyota представила для Европы новый универсал
Звезда «Молодежки» Петр Коврижных ради роли готов
Смартфон Samsung Galaxy J7 2016 года будет
Skoda объявила о старте продаж линейки Hockey
Просмотреть все новости