Уфолог Скотт Уорринг обнаружил на Марсе похожий на лодку объект
Скотт Уорринг, известный конспиролог, накануне, изучая снимки Марса, наткнулся на очередной объект необычной формы. По его мнению, находка может являться брошенной лодкой.
Уорринг достаточно часто говорит о подобных находках, утверждая, что правительство просто отказывается признать факт того, что на Марсе была, а может и есть жизнь. Последняя находка Уорринга, по его словам, является брошенной лодкой. В пользу его теории говорит и то, что вокруг в большом радиусе нет скал и там когда-то, со слов конспиролога, могло быть озеро или другой водоем.
Впрочем, научные исследования трудно основывать лишь на одном фото, необходимо исследовать данный участок Марса более тщательно, нельзя с уверенностью утверждать, что именно это за объект, наблюдая с такого расстояния. Однако сложно отрицать тот факт, что данный объект, чем бы он ни был, отдаленно напоминает очертания лодки. Интересно также, из какого материала эта “лодка”, с учетом того, сколько сотен тысяч лет она остается в неизменном состоянии, пережив засуху на планете и уничтожение практически всего, что могло быть отголоском разумной цивилизации.
Уорринг достаточно часто говорит о подобных находках, утверждая, что правительство просто отказывается признать факт того, что на Марсе была, а может и есть жизнь. Последняя находка Уорринга, по его словам, является брошенной лодкой. В пользу его теории говорит и то, что вокруг в большом радиусе нет скал и там когда-то, со слов конспиролога, могло быть озеро или другой водоем.
Впрочем, научные исследования трудно основывать лишь на одном фото, необходимо исследовать данный участок Марса более тщательно, нельзя с уверенностью утверждать, что именно это за объект, наблюдая с такого расстояния. Однако сложно отрицать тот факт, что данный объект, чем бы он ни был, отдаленно напоминает очертания лодки. Интересно также, из какого материала эта “лодка”, с учетом того, сколько сотен тысяч лет она остается в неизменном состоянии, пережив засуху на планете и уничтожение практически всего, что могло быть отголоском разумной цивилизации.
В мире
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:09