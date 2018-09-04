Уфолог Скотт Уорринг обнаружил на Марсе похожий на лодку объект

Уорринг достаточно часто говорит о подобных находках, утверждая, что правительство просто отказывается признать факт того, что на Марсе была, а может и есть жизнь. Последняя находка Уорринга, по его словам, является брошенной лодкой. В пользу его теории говорит и то, что вокруг в большом радиусе нет скал и там когда-то, со слов конспиролога, могло быть озеро или другой водоем.Впрочем, научные исследования трудно основывать лишь на одном фото, необходимо исследовать данный участок Марса более тщательно, нельзя с уверенностью утверждать, что именно это за объект, наблюдая с такого расстояния. Однако сложно отрицать тот факт, что данный объект, чем бы он ни был, отдаленно напоминает очертания лодки. Интересно также, из какого материала эта “лодка”, с учетом того, сколько сотен тысяч лет она остается в неизменном состоянии, пережив засуху на планете и уничтожение практически всего, что могло быть отголоском разумной цивилизации.