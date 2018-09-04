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В США мужчина снял на видео худого гуманоида

В Соединённых штатах мужчина во время прогулки по лесу обнаружил камеру путешественника, попавшего без вести. Очевидец снял на видео худого гуманоида, который вполне мог забрать американца, отправившегося в ночной поход.

В США мужчина снял на видео худого гуманоида


В YouTube накануне опубликовали видеоролик, на котором запечатлён предполагаемый пришелец. Мужчина нашедший камеру, после того как вернулся домой из леса, подключил устройство к компьютеру и посмотрел видео, где увидел ужасающее гуманоидное существо. По всей вероятности эту запись сделал пропавший путешественник, который ходил возле своей палатки, и в это время по близости услышал пугающий шум.



Затем перед мужчиной возникла фигура пришельца – это высокая бледная сущность без наличия какой-либо одежды. Согласно данным, путешественник пропал без вести, при этом в лесу остались все его личные вещи, палатка и автомобиль. Найденную камеру с записью, забрали представители правоохранительных органов в качестве вещественного доказательства.

 
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В мире
Добавил: Алина Сегодня, 16:27
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