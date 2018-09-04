Российские астрономы хотят найти жизнь на спутниках Сатурна и Юпитера
Сотрудники РАН заявили, что первоочередной целью в космосе считают поиск жизни на спутниках Сатурна и Юпитера. По их словам, это весьма перспективный проект, так как высока вероятность обнаружить там живые организмы весьма велика.
Как заявил Анатолий Петрукович, замдиректора Института космических исследований (ИКИ) РАН, выступая на конференции "Творческое наследие школы В. П. Глушко и перспективы освоения космоса", если люди хотят найти жизнь за пределами Земли, следует начинать со спутников Сатурна и Юпитера. Уже доказано, их поверхность покрыта толщами льда, под которыми есть горячие источники. В подобных условиях вполне вероятно зарождение микроорганизмов. Во время исследований в космическом пространстве доказано, различные бактерии переносят критические температуры и могут жить даже на поверхности космического корабля, а потому научные работники надеются встретить жизнь на объектах, где для этого созданы более благоприятные условия.
Учёные могут добиться реализации космической программы по изучению Сатурна и Юпитера уже в ближайшие 10 лет, но значительно продвинуться пока в этом вопросе не получится. Технологии, которыми располагают люди, пока не могут позволить космическим зондам совершать посадку на поверхность отдалённой планеты и возвращаться обратно, сделав забор материалов для анализа в лабораторных условиях.
Как заявил Анатолий Петрукович, замдиректора Института космических исследований (ИКИ) РАН, выступая на конференции "Творческое наследие школы В. П. Глушко и перспективы освоения космоса", если люди хотят найти жизнь за пределами Земли, следует начинать со спутников Сатурна и Юпитера. Уже доказано, их поверхность покрыта толщами льда, под которыми есть горячие источники. В подобных условиях вполне вероятно зарождение микроорганизмов. Во время исследований в космическом пространстве доказано, различные бактерии переносят критические температуры и могут жить даже на поверхности космического корабля, а потому научные работники надеются встретить жизнь на объектах, где для этого созданы более благоприятные условия.
Учёные могут добиться реализации космической программы по изучению Сатурна и Юпитера уже в ближайшие 10 лет, но значительно продвинуться пока в этом вопросе не получится. Технологии, которыми располагают люди, пока не могут позволить космическим зондам совершать посадку на поверхность отдалённой планеты и возвращаться обратно, сделав забор материалов для анализа в лабораторных условиях.
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 07:01