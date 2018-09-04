Российские астрономы хотят найти жизнь на спутниках Сатурна и Юпитера

Как заявил Анатолий Петрукович, замдиректора Института космических исследований (ИКИ) РАН, выступая на конференции "Творческое наследие школы В. П. Глушко и перспективы освоения космоса", если люди хотят найти жизнь за пределами Земли, следует начинать со спутников Сатурна и Юпитера. Уже доказано, их поверхность покрыта толщами льда, под которыми есть горячие источники. В подобных условиях вполне вероятно зарождение микроорганизмов. Во время исследований в космическом пространстве доказано, различные бактерии переносят критические температуры и могут жить даже на поверхности космического корабля, а потому научные работники надеются встретить жизнь на объектах, где для этого созданы более благоприятные условия.Учёные могут добиться реализации космической программы по изучению Сатурна и Юпитера уже в ближайшие 10 лет, но значительно продвинуться пока в этом вопросе не получится. Технологии, которыми располагают люди, пока не могут позволить космическим зондам совершать посадку на поверхность отдалённой планеты и возвращаться обратно, сделав забор материалов для анализа в лабораторных условиях.