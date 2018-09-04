АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Huawei Mate 20 показался на новых рендерах в двух цветовых вариантах
EUR 78.64 USD 67.74
Курс валют на 04.09.2018

Российские астрономы хотят найти жизнь на спутниках Сатурна и Юпитера

Сотрудники РАН заявили, что первоочередной целью в космосе считают поиск жизни на спутниках Сатурна и Юпитера. По их словам, это весьма перспективный проект, так как высока вероятность обнаружить там живые организмы весьма велика.

Российские астрономы хотят найти жизнь на спутниках Сатурна и Юпитера


Как заявил Анатолий Петрукович, замдиректора Института космических исследований (ИКИ) РАН, выступая на конференции "Творческое наследие школы В. П. Глушко и перспективы освоения космоса", если люди хотят найти жизнь за пределами Земли, следует начинать со спутников Сатурна и Юпитера. Уже доказано, их поверхность покрыта толщами льда, под которыми есть горячие источники. В подобных условиях вполне вероятно зарождение микроорганизмов. Во время исследований в космическом пространстве доказано, различные бактерии переносят критические температуры и могут жить даже на поверхности космического корабля, а потому научные работники надеются встретить жизнь на объектах, где для этого созданы более благоприятные условия.

Учёные могут добиться реализации космической программы по изучению Сатурна и Юпитера уже в ближайшие 10 лет, но значительно продвинуться пока в этом вопросе не получится. Технологии, которыми располагают люди, пока не могут позволить космическим зондам совершать посадку на поверхность отдалённой планеты и возвращаться обратно, сделав забор материалов для анализа в лабораторных условиях.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука / Главные новости
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 07:01
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На автомобильный рынок России выпустят
Хейтеры посмеялись над сестрой Ольги Бузовой,
Знакомая Агибаловых в шоке после посещения их
Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня опубликовала
Виктория Романец во время ссоры с Антоном Гусевым
Ольга Рапунцель намерена увеличить грудь до 3-го
Геймерский смартфон Nubia Red Magic 2 будет
Российские астрономы хотят найти жизнь на
Эксперты составили список новых смартфонов с
Ученые: Помогать конкретным людям полезно для
Анна Седокова шокировала фанатов практически
Гость из далекого будущего вернулся за
Егор Крид мечтает уехать на море с любимой
Компания OnePlus собирается анонсировать новый
Hyundai планирует расширить SUV-линейку версией
Ученые поделились восьмью признаками болезни
Лолита Милявская села на жесткую диету из-за
Эксперты проанализировали возможности и
Lifan планирует удивить россиян новой моделью
Физики создали каплю самой чистой воды на Земле
Алексей Панин в женском белье призвал на помощь
Motorola презентовала новый смартфон версии P30
Ученые: Стакан молока с утра может снизить
Эксперты протестировали кроссовер 2018 года Jeep
Альбина Джанабаева показала архивный снимок «ВИА
Кроссовер Chery Exeed TX выйдет в продажу в 2020
Лера Кудрявцева решила нанять няню своей
Эксперты назвали самые ожидаемые смартфоны в
В Египте обнаружены два каменных изображения с
Рита Дакота продолжает строить планы мести Владу
Просмотреть все новости