Ученые нашли способ определять депрессию по голосу человека

Исследователи уверяют, что данная программа способна выявить депрессию даже во время телефонного разговора. В ходе эксперимента, тесты проводились при использовании записей пациентов, склонных к депрессии. Впрочем, не каждая запись принадлежала человеку с данным диагнозом. Для чистоты эксперимента и, тем не менее, в 77 случаях из 100, диагноз был подтвержден.Создатели модели также сообщают о том, что такая технология может определять депрессию даже во время разговора на отвлеченные повседневные темы, а не только во время диалога с врачом. Как известно, клиническая депрессия характеризуется потерей интереса к собственным увлечением, невозможностью радоваться жизни и является одним из самых распространенных заболеваний в мире. Впрочем, на данный момент нейросеть несовершенна и едва смогла преодолеть порог в 2/3 правильных диагнозов.