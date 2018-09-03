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Ученые нашли способ определять депрессию по голосу человека

Ученые из США создали нейросеть, способную выявлять депрессию с вероятностью 77%. Как заявляют авторы технологии, автоматическая диагностика депрессии стала возможной.

Ученые нашли способ определять депрессию по голосу человека


Исследователи уверяют, что данная программа способна выявить депрессию даже во время телефонного разговора. В ходе эксперимента, тесты проводились при использовании записей пациентов, склонных к депрессии. Впрочем, не каждая запись принадлежала человеку с данным диагнозом. Для чистоты эксперимента и, тем не менее, в 77 случаях из 100, диагноз был подтвержден.

Создатели модели также сообщают о том, что такая технология может определять депрессию даже во время разговора на отвлеченные повседневные темы, а не только во время диалога с врачом. Как известно, клиническая депрессия характеризуется потерей интереса к собственным увлечением, невозможностью радоваться жизни и является одним из самых распространенных заболеваний в мире. Впрочем, на данный момент нейросеть несовершенна и едва смогла преодолеть порог в 2/3 правильных диагнозов.

 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 07:52
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