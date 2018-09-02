Представлен ноутбук для творчества MSI P65 Creator на Intel Core i7

В P65 Creator заложено 32 Гб объема памяти DDR4-2666, а за сохранность данных отвечает скоростной накопитель PCIe SSD. Дисплей новинки оснащен разрешением 1920 x 1080 точек. Разработчики утверждают, что в ноутбуке для творчества охват цветового пространства класса sRGB составляет практически 100%, а также 72% NTSC-стандарта.Новинка укомплектована подсвеченной клавиатурой и стереофоническими динамиками. При размерах 358,5 x 247,7 x 17,9 весит устройство около 1,9 кг. Графика ноутбука подкреплена ускорителем NVIDIA GeForce GTX1070, а также в нем предусмотрены Wi-Fi, Bluetooth и порты Thunderbolt-3 и USB.