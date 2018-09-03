Эксперты определили семь созданных внеземными цивилизациями загадочных мест на Земле

Первыми указываются линии гигантского размера в виде геометрических геоглифов, расположенные в южной части Перу на плато Наска. До сих пор историки не могут разобраться, кто их настоящий создатель. Если учитывать расположение полос, а так же их пропорции и размеры, то все загадочные объекты выполнены с соблюдением сложных математических закономерностей.Продолжают тайны загадочного происхождения пирамиды Египта. Ученых поражает ювелирная точность постройки древних исторических строений, причем они расположены в точных ключевых местах, что доказано орбитальными наблюдениями.Далее упоминается древний город Теотихуакан, расположенный в 50 километрах от Мехико. Его построили примерно три тысячи лет назад. Исследователи утверждают, что построить его не могли древние земные цивилизации, так как строителями объектов были использованы серьезные знания в области астрологии и математики.Еще одним объектом неизвестного происхождения называют загадочное лицо на Марсе. Его оригинальное изображение передал 25 июля 1976 года орбитальный корабль NASA Viking 1. Большинство уфологов не сомневаются, что лицо гуманоида прямое доказательство присутствия пришельцев на планете.Не менее загадочного происхождения считаются строения доинковского периода керамики кильке (900—1200 гг.), обнаруженные в окрестностях Саксайуамана. Причем располагается сооружение на горной вершине, которая выравнена искусственным путем. В самом центре крепости древние строители расположили каменную структуру круглой формы, представляющую календарь великих Инков.Не могли оставить исследователи без внимания знаменитый Стоунхендж. Данное мегалитическое сооружение в Англии состоит из множества каменных многотонных глыб, составленных в большой круг. Как отметили эксперты, создателям загадочного объекта были известны орбитальные периоды Луны и время длительности солнечного года.На последнее место специалисты поставили остров Пасхи, окруженный своими тайнами. Вся его территория заполнена большими изваяниями каменных фигур, которые похожи на лица. Причем никто не знает, как они здесь оказались и кто их создал.