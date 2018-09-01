Генетики пояснили процесс выработки маком морфина

В современной медицине морфин, наряду с его производными и аналогами, широко применяется в качестве достаточно сильного обезболивающего средства, но процесс его образования в маке до недавних пор оставался для учёных тайной. Йен Грэм и его коллеги выяснили, что морфин стал вырабатываться маком в результате двукратной полной дупликации генома растения, после чего одна из образовавшихся копий генов продолжила выполнять обычные функции, вторая же стала видоизменяться и приобретать новые способности.Генетики выделяют в ДНК современного мака группу, состоящую из 15 генов, синтезирующих ферменты, которые важны для выработки изохинолиновых алкалоидов. На первом этапе ключевую роль играет ген STORR, образовавшийся из соединившихся генных фрагментов оксидоредуктазы и цитохрома P450. Это позволило маку синтезировать алкалоиды. Впоследствии появились ферменты, принимавшие участие в выработке морфина.