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Генетики пояснили процесс выработки маком морфина

Генетики из Йоркского университета под руководством учёного Йена Грэма пояснили процесс выработки маком морфина, кодеина, папаверина и иных сильнодействующих алкалоидов. Данные вещества делают растение ядовитым для многих насекомых-вредителей, а также привлекательным для людей, заинтересованных в его наркотических свойствах.

Генетики пояснили процесс выработки маком морфина


В современной медицине морфин, наряду с его производными и аналогами, широко применяется в качестве достаточно сильного обезболивающего средства, но процесс его образования в маке до недавних пор оставался для учёных тайной. Йен Грэм и его коллеги выяснили, что морфин стал вырабатываться маком в результате двукратной полной дупликации генома растения, после чего одна из образовавшихся копий генов продолжила выполнять обычные функции, вторая же стала видоизменяться и приобретать новые способности.

Генетики выделяют в ДНК современного мака группу, состоящую из 15 генов, синтезирующих ферменты, которые важны для выработки изохинолиновых алкалоидов. На первом этапе ключевую роль играет ген STORR, образовавшийся из соединившихся генных фрагментов оксидоредуктазы и цитохрома P450. Это позволило маку синтезировать алкалоиды. Впоследствии появились ферменты, принимавшие участие в выработке морфина.

 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:47
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